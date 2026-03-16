FOTO Un bărbat căzut pe stradă în zona Autogării Bacău, salvat de intervenția rapidă a jandarmilor

Un bărbat care a căzut pe stradă a fost salvat de jandarmii băcăuani, aflați în patrulare în zona Autogării Bacău.

Astăzi, în jurul orei 12:00, un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, aflat în misiune de patrulare în zona Autogării, a intervenit pentru a acorda sprijin unei persoane aflate în dificultate.

În timpul patrulării, jandarmii au observat un bărbat care prezenta o stare vizibil degradată de sănătate și care a căzut pe stradă. Conștienți de gravitatea situației, aceștia au acționat imediat, apelând numărul unic de urgență 112 pentru a solicita intervenția unui echipaj medical specializat.

În așteptarea sosirii ambulanței, jandarmii au continuat să acorde sprijin, monitorizând cu atenție starea persoanei.

Ulterior, bărbatul a fost preluat de echipajul medical sosit la fața locului, pentru a beneficia de îngrijiri de specialitate și investigații suplimentare.Facem apel către toți cetățenii să nu ezite să solicite ajutorul jandarmilor sau al altor structuri de intervenție în cazul unor situații de urgență, iar în caz de nevoie, să apeleze la numărul unic de urgență 112.