FOTO Un pui de căprioară urmărit de o haită de câini, salvat de jandarmii băcăuani

Un echipaj de jandarmerie din cadrul Postului de Jandarmi Balneoclimateric Târgu Ocna a intervenit în această dimineață, în jurul orei 07:40, în urma unui apel direct primit de la un cetățean, pentru a veni în sprijinul unui pui de căprioară aflat în pericol.

Sesizarea semnala prezența unui pui de căprioară vizibil epuizat, care era urmărit de câini pe o stradă din localitate. Jandarmii s-au deplasat rapid la fața locului și au luat imediat măsurile necesare pentru a-l proteja și a-l pune în siguranță.

De asemenea, jandarmii au solicitat sprijinul reprezentanților Ocolului Silvic Târgu Ocna. Astfel, în jurul orei 08:20, puiul a fost preluat în siguranță și redat habitatului său natural.

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