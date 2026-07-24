FOTO Un pui de căprioară urmărit de o haită de câini, salvat de jandarmii băcăuani

Un echipaj de jandarmerie din cadrul Postului de Jandarmi Balneoclimateric Târgu Ocna a intervenit în această dimineață, în jurul orei 07:40, în urma unui apel direct primit de la un cetățean, pentru a veni în sprijinul unui pui de căprioară aflat în pericol.
Sesizarea semnala prezența unui pui de căprioară vizibil epuizat, care era urmărit de câini pe o stradă din localitate. Jandarmii s-au deplasat rapid la fața locului și au luat imediat măsurile necesare pentru a-l proteja și a-l pune în siguranță.
De asemenea, jandarmii au solicitat sprijinul reprezentanților Ocolului Silvic Târgu Ocna. Astfel, în jurul orei 08:20, puiul a fost preluat în siguranță și redat habitatului său natural.
Recomandări pentru cetățeni în cazul întâlnirii cu animale sălbatice în zonele locuite:
- Dacă observați animale sălbatice intrate în intravilan sau aflate în situații de pericol, nu încercați să interveniți singuri și contactați imediat autoritățile competente;
- Evitați să vă apropiați de animal, să îl hrăniți sau să încercați să îl prindeți, deoarece, fiind speriat, poate deveni imprevizibil sau poate suferi un șoc care îi poate pune viața în pericol;
- Asigurați-vă că patrupezii dumneavoastră sunt sub control, în special la marginea localităților sau în zonele adiacente fondului forestier, pentru a preveni incidentele neplăcute cu fauna sălbatică.
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