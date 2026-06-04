FOTO-VIDEO Exercițiu tactic pe Autostrada Moldovei A7, desfășurat de ISU Bacău

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Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bacău au desfășurat, astăzi, un exercițiu tactic cu forțe și mijloace în teren, având ca scop punerea în aplicare a Planului Roșu de Intervenție la nivelul județului Bacău și antrenarea structurilor operative pentru gestionarea situațiilor de urgență cu victime multiple și substanțe periculoase.

Exercițiul a fost declanșat printr-un apel la numărul unic de urgență 112, fiind simulată producerea unui accident rutier pe centura ocolitoare a municipiului Bacău, DN 2 – autostrada A7, km 18+250, pe sensul de mers Roman – Adjud, între un microbuz de transport persoane și o autocisternă.

În cadrul scenariului, s-a presupus că, în urma impactului dintre microbuzul de transport persoane și autocisterna încărcată cu aproximativ 2.000 de litri de benzină, au rezultat mai multe victime din rândul pasagerilor aflați în microbuz, care au necesitat evaluare medicală, acordarea primului ajutor calificat și evacuarea din zona de pericol. Totodată, a fost simulată producerea unei fisuri la nivelul autocisternei, existând riscul scurgerii de combustibil și al producerii unui incendiu sau al unei explozii. În acest context, echipajele de intervenție au desfășurat operațiuni pentru salvarea și gestionarea victimelor, securizarea zonei, delimitarea perimetrului de siguranță și aplicarea măsurilor specifice de intervenție în cazul unui accident rutier în care sunt implicate substanțe periculoase.

La exercițiu au participat reprezentanți din cadrul: Instituției Prefectului județului Bacău, Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău, Serviciului de Telecomunicații Speciale Bacău, Secției Drumuri Naționale Bacău, Serviciului de Ambulanță Județean Bacău și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Săucești.

Desfășurarea acestor exerciții este esențială pentru creșterea nivelului de pregătire al structurilor de intervenție, verificarea modului de cooperare interinstituțională și optimizarea timpilor de reacție în situații cu grad ridicat de complexitate. Totodată, astfel de activități contribuie la identificarea eventualelor disfuncționalități operaționale și la îmbunătățirea continuă a capacității de răspuns în cazul producerii unor evenimente reale.