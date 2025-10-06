Frații Pavăl, patronii Dedeman, achiziționează spațiul unuia dintre primele hipermarketuri din România

Lanțul de magazine de bricolaj Dedeman, controlat de fraţii Pavăl, printre cei mai mari antreprenori români de la acest moment, a cumpărat de la retailerul autohton La Cocoş un teren în Piteşti pe care a funcţionat unul dintre primele hipermarketuri din România, Pic, a scris Zf.ro, potrivit Economica.net.

Este vorba de terenul pe care a funcţionat anterior hipermarketul Pic, un business local controlat de familila omului de afaceri Cornel Penescu, ce a ajuns în faliment acum mai bine de 15 ani. De atunci, în locul fostului hipermarket Pic, de referință pentru orașul Pitești la acea dată, a mai încercat un business lanțul Succes, tot al unui om de afaceri romîn, dar lucrurile nu au mers bine nici atunci.

Supermarket La Cocoş a vândut acest teren după ce recent a deschis recent un prim magazin în Piteşti, în centrul comercial Supernova, la doar 1,5 km distanță, în aceeași zonă, în locul unui hipermarket Carrefour.

Nu este clar ce vor face frații Pavăl cu spațiul, încă. În Pitești există un magazin Dedeman, dar în partea opusă a orașului, însă un concurent al Dedeman, Brico Depot, are un magazin situat foarte aproape de spațiul cumpărat acum.