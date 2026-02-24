Fum toxic peste Bacău! Incendiere ilegală de cabluri într-un centru de colectare fier, oprită de comisarii de mediu

Un fum negru și dens, observat sâmbătă la prânz deasupra municipiului Bacău, a scos la iveală practici periculoase într-un centru de colectare a fierului vechi. Comisarii de mediu s-au autosesizat și au intervenit de urgență, descoperind incendieri ilegale de deșeuri și activități desfășurate fără respectarea autorizației de mediu.

Sursa colaj Facebook: Garda de Mediu Bacău

Echipele de control al Gărzii de Mediu Bacău au descoperit că la centrul de colectare a fierului vechi se incendiau cabluri, direct pe asfalt și într-o cadă de fontă, cu scopul recuperării metalelor.

În plus, operatorul economic colecta deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) – precum centrale termice, cuptoare sau aspiratoare – deși autorizația de mediu interzicea în mod expres acceptarea acestora. Controlul a mai scos la iveală și lipsa formularelor legale obligatorii pentru încărcarea și descărcarea deșeurilor nepericuloase.

„Arderea cablurilor și a plasticului eliberează în atmosferă substanțe extrem de toxice, care ne afectează direct sănătatea și poluează grav aerul! Mai mult, echipamentele electronice stricate conțin componente periculoase care necesită o trasabilitate strictă și o dezasamblare specială, exclusiv în centre autorizate”, transmite Garda de Mediu Bacău.

Pentru neregulile constatate, operatorul a fost sancționat contravențional cu amendă și avertismente, iar comisarii au impus măsuri ferme de remediere, inclusiv interzicerea definitivă a oricăror arderi neautorizate pe amplasament.

Autoritățile reamintesc că respectarea legislației de mediu este obligatorie și fac apel la cetățeni să semnaleze orice situație similară. Sesizările care includ locația exactă și, dacă este posibil, imagini sau înregistrări video pot contribui la intervenții rapide și la protejarea calității aerului din județ.