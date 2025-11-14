Găleți de bani ridicate de Poliție la o serie de percheziții în Bacău și Letea-Veche, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au derulat ieri 19 percheziții domiciliare în municipiul Bacău și comuna Letea-Veche, într-un amplu dosar ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat.

Ancheta arată că, începând din 2023, mai multe persoane înrudite între ele ar fi controlat un circuit comercial de importuri de flori din Olanda, folosind mai multe societăți comerciale. Produsele ar fi fost vândute în județele Bacău, Neamț, Brăila și Suceava, însă doar o parte dintre operațiuni ar fi fost înregistrate în actele contabile, pentru a evita plata obligațiilor fiscale.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat peste 456.000 de lei, aproape 15.000 de euro, 520 de lire sterline și 800 de dolari, alături de diferite bunuri și documente considerate mijloace de probă. Totodată, au fost găsite aproximativ 130 de kilograme de materiale pirotehnice și mai multe cutii cu medicamente și suplimente alimentare ce conțin substanțe susceptibile a fi interzise la deținere.

Acțiunea a fost sprijinită de criminaliști, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și jandarmi ai Grupării Mobile Bacău. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor.