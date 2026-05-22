Gestul banal care poate transforma deșeurile reciclabile în gunoi inutil

Un recipient de plastic aruncat fără să fie golit complet sau un deșeu pus în containerul nepotrivit poate compromite întreg procesul de reciclare. Plasticul contaminat nu mai poate fi reciclat, iar o singură greșeală poate transforma un lot întreg de materiale reciclabile într-un deșeu inutilizabil.

Pentru ca reciclarea să funcționeze eficient, este important ca ambalajele să fie golite înainte de a fi aruncate, iar plasticul și metalul să ajungă în containerul galben. „Atât de simplu. Atât de important”, transmit reprezentanții companiei.

Totodată, șervețelele folosite nu trebuie aruncate la hârtie, chiar dacă sunt fabricate din acest material. După utilizare, ele devin contaminate cu resturi alimentare sau alte impurități și nu mai pot fi procesate pentru reciclare. Acestea trebuie eliminate împreună cu deșeurile reziduale.

„Reciclarea funcționează doar atunci când sortăm corect deșeurile. Un gest mic poate avea un impact uriaș asupra mediului”, subliniază reprezentanții SOMA Bacău.

Băcăuanii sunt încurajați să colecteze responsabil deșeurile, pentru ca reciclarea să aducă rezultate reale și să contribuie la un mediu mai curat și mai sănătos pentru întreaga comunitate.

Contrar unor idei răspândite, deșeurile colectate separat nu sunt amestecate ulterior „la grămadă”. Hârtia este trimisă către reciclatori specializați, plasticul și metalul sunt valorificate, iar sticla este reciclată separat.

Mai multe informații despre colectarea corectă a deșeurilor sunt disponibile pe site-ul oficial SOMA Bacău sau la dispeceratul companiei, la numărul 0234.998.