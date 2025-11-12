GRAFIT angajează personal în departamentul de producție publicitară

Căutăm coleg de echipă în departamentul de producție publicitară!
Ești o persoană practică și îți place munca dinamică, nu statul la birou?
La noi vei face:
– producție si montaj de casete luminoase și panouri publicitare
– aplicări de autocolant pe mașini și vitrine
– multe alte lucrări de producție publicitară
Permisul de conducere și abilitățile tehnice sunt un avantaj.
Secretele meseriei le înveți de la noi!
Program full-time | Instruire la locul de muncă
Dacă vrei să vezi orașul plin de lucrările făcute chiar de tine, sună la numărul: 0744503419 și te așteptăm să ne cunoaștem!
