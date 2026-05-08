Grav accident de circulație în Traian, cu 4 victime, dintre care una încarcerată

Un grav accident rutier a avut loc, în această după-amiază în comuna Traian, între două autoturisme și un TIR.
La locul accidentului au intervenit de urgență forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială de descarcerare, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.
În urma evenimentului au rezultat 4 răniți, dintre care o persoană încarcerată, respectiv un bărbat în vârstă de 63 de ani. Victima a fost extrasă de pompierii militari și predată echipajelor medicale, fiind conștientă la momentul intervenției. Celelalte trei persoane au suferit politraumatisme, fiind evaluate și asistate medical de echipajele SAJ Bacău.
