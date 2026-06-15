Grav accident! Doi șoferi din Bacău, încarcerați după o coliziune între două autoturisme pe DN 28

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Un accident rutier s-a produs pe DN 28, în zona Budăi, din orașul Podu Iloaiei, județul Iași. Două autoturisme înmatriculate în Bacău au fost implicate într-o coliziune, iar în urma impactului doi șoferi au rămas încarcerați.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași, cele două victime erau conștiente în momentul sosirii echipajelor de intervenție, însă nu se puteau evacua singure din autovehicule.

Medicul-șef al UPU-SMURD Iași, prof. dr. Diana Cimpoeșu, a precizat că ambii șoferi au fost extrași de salvatori și transportați la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. „Sunt două victime încarcerate, conștiente. Cei doi pacienți au fost extrași din autoturisme și sunt transportați la Unitatea de Primiri Urgențe pentru evaluare și îngrijiri medicale de specialitate”, a declarat aceasta.

La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje ale ISU Iași, cu autospeciale de stingere, descarcerare și prim ajutor calificat, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate pe durata intervenției. Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.