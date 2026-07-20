Grevă de avertisment în sistemul sanitar: Spitalul Județean de Urgență Bacău anunță că urgențele și serviciile esențiale vor funcționa normal

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău anunță că activitatea medicală esențială va fi asigurată pe durata grevei de avertisment programate luni, 20 iulie 2026, între orele 09:00 și 11:00. Conducerea unității medicale precizează că au fost luate toate măsurile organizatorice necesare pentru ca pacienții care au nevoie de îngrijiri urgente să nu fie afectați.

Potrivit reprezentanților spitalului, pe perioada protestului vor funcționa fără restricții Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), Blocul Operator pentru intervențiile chirurgicale de urgență, Blocul de Nașteri, secțiile de Obstetrică-Ginecologie și Neonatologie, precum și serviciile de laborator, imagistică medicală, transfuzie sanguină și farmacie pentru cazurile urgente.

De asemenea, vor continua fără întreruperi toate activitățile medicale destinate pacienților internați, precum și intervențiile care nu pot fi amânate fără a pune în pericol starea de sănătate sau viața bolnavilor.

În schimb, unele consultații, investigații sau internări programate care nu reprezintă urgențe ar putea înregistra întârzieri sau ar putea fi reprogramate. Pacienții vizați vor fi informați de personalul spitalului în cel mai scurt timp.

Conducerea SJU Bacău precizează că respectă dreptul angajaților de a participa la acțiuni sindicale, însă prioritatea rămâne asigurarea continuității actului medical și a siguranței pacienților.

„Respectăm dreptul legal al colegilor noștri de a-și exprima revendicările, prin formele prevăzute de lege. În același timp, avem obligația de a garanta că niciun pacient aflat într-o situație de urgență nu va fi lipsit de îngrijirea medicală de care are nevoie. Împreună cu echipa de conducere și cu șefii de secție, am luat toate măsurile necesare pentru ca activitatea esențială a spitalului să se desfășoare în condiții de maximă siguranță”, a declarat managerul SJU Bacău, Ion-Marius Savin.

Reprezentanții spitalului mai transmit că vor monitoriza permanent desfășurarea activității în toate structurile medicale și administrative și vor informa publicul dacă vor apărea modificări care să influențeze programul medical.