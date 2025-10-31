Guvernul taie milioane de lei din bugetul Bacăului, chiar dacă primarul e de la USR. Consiliul Local este convocat astăzi pentru rectificarea bugetului local

Municipiul Bacău pierde aproape zece milioane de lei din bugetul local, ca urmare a rectificării bugetare naționale. Deși Guvernul este condus de un partid din aceeași familie politică cu primarul Lucian Stanciu-Viziteu (USR), decizia lovește direct în finanțele administrației locale, care se vede nevoită să reducă cheltuieli și să taie din investițiile programate pentru acest an.

Conform datelor oficiale transmise de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Bacău, municipalitatea pierde 9,9 milioane de lei din cota de 63% care îi revenea din impozitul pe venit.

Alocări guvernamentale cu destinație fixă

În schimb, statul a virat sume suplimentare din TVA, în valoare totală de 3,7 milioane lei, dar acestea au destinație fixă și nu pot fi folosite după bunul plac al decidenților municipalității. 3 milioane de lei merg către finanțarea cheltuielilor descentralizate (asistență socială, salarii pentru asistenți personali și persoane cu handicap), în timp ce aproape 700 de mii de lei se duc spre finanțarea învățământului particular și confesional acreditat.

În termeni reali, bugetul Bacăului scade cu peste șase milioane de lei. Rectificarea bugetului național, justificată de Guvern prin necesitatea „echilibrării bugetare”, are ca efect direct reducerea resurselor de care dispun autoritățile locale.

Din expunerea de motive transmisă Consiliului Local reiese că Primăria a fost obligată să refacă balanța internă a cheltuielilor. Se reduc sume din capitolele de funcționare, iar banii sunt realocați spre domeniile considerate urgente. Autoritățile executive pierd 170.000 de lei, după noile restricții privind achizițiile și cheltuielile administrative impuse de OUG 52/2025.

Investiții amânate sau reduse

Domeniul cultură, recreere și religie este diminuat cu 1,3 milioane lei, bani care mergeau la întreținerea parcurilor și zonelor verzi. Totodată, din capitolul locuințelor și serviciilor publice se taie 387.000 de lei, în principal din fondurile pentru reparații curente.

În paralel, se reduc creditele bugetare destinate unor investiții concrete: modernizarea grupurilor sanitare la Grădinița nr. 25, lucrările tehnico-edilitare de la ansamblul de locuințe Bucegi III, racordarea la sistemul de termoficare a Spitalului de Pneumoftiziologie, a Inspectoratului de Poliție și a Grupului Școlar „Anghel Saligny”” precum și proiectele de reabilitare a fostului Cămin Letea și amenajarea noului stadion municipal. În total, aceste tăieri însumează peste 10 milioane de lei din programul de investiții al anului 2025.

Plusuri punctuale pentru CSM, educație și transport

În schimb, anumite domenii primesc sume suplimentare. Capitolul învățământ este majorat cu 3,2 milioane lei pentru plata utilităților (energie, apă, telefonie, internet). Domeniul asistenței sociale primește 3,6 milioane lei, pentru plata drepturilor persoanelor cu handicap și a asistenților personali. Totodată, Guvernul a alocat 2,1 milioane lei pentru Teatrul Municipal Bacovia, iar la capitolul transporturi apar 4 milioane de lei în plus: 3 milioane pentru reparația podului de la Narcisa și un milion pentru compensarea subvențiilor la transportul public.

De asemenea, în buget sunt alocați 8,7 milioane lei pentru finalizarea achiziției pachetului de acțiuni al SC Transport Public SA, respectiv 550.000 către Clubul Sportiv Municipal (CSM) Bacău.

Decizia va fi discutată în ședința de astăzi a Consiliului Local, unde consilierii urmează să aprobe rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.