ÎCCJ răstoarnă decizia în cazul lui Gelu Botezatu. Fostul viceprimar din Bârsănești scapă definitiv de acuzații

Răsturnare de situație în cazul lui Gelu Botezatu, fost viceprimar al comunei Bârsănești: Înalta Curte de Casație și Justiție a decis achitarea definitivă a acestuia, după ce anterior fusese condamnat și demis din funcție.

Potrivit Hotărârii nr. 318 din 29 aprilie 2026, instanța supremă a admis recursul în casație și a dispus achitarea lui Botezatu în dosarul privind presupusa fraudare a fondurilor europene. Decizia este definitivă și desființează hotărârile de condamnare pronunțate anterior de Tribunalul Bacău și menținute de Curtea de Apel Bacău.

Concret, fostul edil fusese acuzat de procurorii DNA că, în perioada 2020–2021, ar fi depus documente inexacte pentru obținerea de fonduri europene, însă instanța supremă a stabilit acum că nu se impune condamnarea.

Decizia vine însă după ce Botezatu și-a pierdut deja funcția. În februarie 2026, prefectul județului Bacău a emis ordinul de încetare a mandatului de consilier local și, implicit, de viceprimar, ca urmare a condamnării definitive primite anterior într-un dosar de corupție.

Cu alte cuvinte, achitarea vine „după faptă”: sancțiunea administrativă a produs deja efecte, iar mandatul a fost pierdut în baza unei hotărâri care acum nu mai există.

Apărarea susține că soluția ICCJ confirmă nevinovăția lui Gelu Botezatu, iar informațiile despre condamnare nu mai reflectă situația juridică actuală. În același timp, cazul ridică inevitabil întrebări legate de consecințele unor decizii definitive care pot fi ulterior răsturnate în căi extraordinare de atac.