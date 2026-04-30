Incendiu într-un apartament de pe strada Banca Națională. Șapte persoane s-au evacuat înainte de intervenția pompierilor

Pompierii militari au intervenit miercuri, 30 aprilie, în municipiul Bacău, după ce a fost semnalată degajare de fum dintr-un apartament situat pe strada Banca Națională.

La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, autoplatforma pentru intervenții la înălțime și o autospecială de primă intervenție și comandă, toate încadrate cu personal din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău.

În paralel, a fost notificat și operatorul de distribuție a gazelor naturale, Delgaz Grid, pentru aplicarea măsurilor specifice de siguranță.

Potrivit informațiilor transmise de pompieri, incendiul a fost lichidat în limitele găsite. Flăcările au afectat bunuri dintr-o cameră a apartamentului.

În timpul intervenției, șapte persoane s-au autoevacuat din imobil, fără să fie înregistrate victime.

Pompierii continuă verificările pentru măsuri complementare și pentru stabilirea cauzei probabile care a dus la izbucnirea incendiului.