Incendiu puternic la o fabrică de cherestea din Hemeiuș! ISU a emis un mesaj RO-ALERT din cauza fumului gros

În aceste momente, pompierii militari băcăuani intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o fabrică de cherestea, în comuna Hemeiuș, sat Hemeiuș.

La sosirea forțelor de intervenție la locul evenimentului, incendiul se manifesta la nivelul a trei hale, pe o suprafață de aproximativ 2000 – 2500 mp.

Pentru informarea și avertizarea populației din zonă, a fost transmis un mesaj RO-ALERT, având în vedere degajările mari de fum.

Se intervine cu:

  • 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS)
  • 1 autospecială pentru intervenție și comandă (APIC)
  • 1 echipaj SMURD

Misiunea este în dinamică, echipajele acționând pentru localizarea și lichidarea incendiului. Vom reveni!

