Încep înscrierile pentru Bacalaureat 2026. Vezi programul examenului!

Înscrierile pentru susținerea primei sesiuni a Bacalaureatului 2026 încep pe 2 iunie și durează doar până pe 4 iunie. Ministerul Educației a publicat metodologia și calendarul admiterii și-i îndeamnă pe elevi să studieze foarte bine documentele.

Potrivit calendarului examenului, înscrierile pentru prima sesiune a Bacalaureatului 2026 au loc în perioada 2-4 iunie, înainte de încheierea cursurilor pentru elevii claselor terminale.

Procedura MEC prevede documentele necesare pentru înscriere, modalitatea de depunere a cererilor și situațiile speciale care îi vizează pe candidații proveniți din alte județe sau din promoțiile anterioare.

Probele scrise încep pe 29 iunie.

Rezultatele inițiale se afișează pe 7 iulie 2026.

Lucrările vor putea fi vizualizate după afișarea rezultatelor și înainte de depunerea contestațiilor.

Examenul național de Bacalaureat 2026 se va desfășura conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, iar candidații vor susține atât probele de evaluare a competențelor, cât și probele scrise.

Ministerul le recomandă absolvenților să verifice cu atenție condițiile de înscriere și termenele prevăzute în procedură, pentru a evita situațiile în care dosarele sunt depuse incomplet sau după expirarea termenelor stabilite.