ÎNCEPUTUL SEZONULUI 2026 pentru Grădina de lavandă – Botez&Lavanda. Află ACUM când se deschide grădina și ce au pregătit special anul acesta

Bogdănești, jud. Bacău – este adresa celui mai special loc, aproape de casa ta, unde să petreci momente de neuitat alături de cei dragi. Vara aceasta, grădina de lavandă Botez&Lavanda își redeschide porțile pentru public, oferind o experiență de sezon, efemeră dar memorabilă celor care își doresc o pauză de la agitația orașului și câteva ore petrecute într-un cadru natural, liniștit și parfumat.

Timp de trei săptămâni, locuitorii din Bacău, Onești și împrejurimi sunt invitați să se bucure de parfumul lavandei, de farmecul grădinii Botez&Lavanda și de momente de relaxare petrecute în mijlocul naturii.

În perioada 18 iunie – 12 iulie 2026, vizitatorii sunt așteptați zilnic, între orele 10:00 – 21:00, sau până la lăsarea serii, pe Strada Tălpou, Bogdănești, la doar câțiva kilometri de Onești, jud. Bacău.

Accesul în lan se face fără programare* prealabilă, cu respectarea programului afișat și actualizat constant pe rețelele de socializare ale afacerii: Instagram – @botezandlavanda, TikTok – @botezlavanda și Facebook – @botezlavanda.

*Excepție fac evenimentele organizate și anunțate pentru care este nevoie de programare, înscriere sau achiziționare de bilete.

An de an, grădina Botez&Lavanda creează un punct de atracție pentru familii, iubitori de natură, fotografi și pentru toți cei care caută un loc simplu, frumos și liniștit. Spațiul oferă cadrul ideal pentru fotografii de vară, activități în aer liber, momente de relaxare și amintiri parfumate.

„Anul acesta îmi doresc să aduc ACASĂ momente și oameni dragi mie, pentru a le împărți cu voi, cei care ne vizitați an de an. Împreună cu Andreea de la Cannoleria, am gândit o petrecere așa cum doar la ei am văzut, cu atmosferă autentică italiană și multă bucurie. Am vorbit cu Anca de la Zestrea de pe Valea Oituzului, care va pregăti activități pentru copiii voștri, astfel încât și cei mici să se bucure de timpul petrecut în grădină. Mădălina va veni cu sesiuni de yoga menite să ne scoată puțin din rutină și să ne aducă mai aproape de liniște, iar pe Georian și Georgiana i-am invitat din Iași pentru a vă încânta cu momentul lor muzical.

Am ales câte puțin din lumea pe care lavanda m-a ajutat să o cunosc, iar acum simt că este rândul meu să v-o fac cunoscută și vouă”, spune Andreea Botez.

ACCES

Pentru vizitarea lanului, taxa de acces este de 20 lei/persoană. În cadrul acesteia, vizitatorii primesc o foarfecă pentru cules lavandă și acces complet în grădină. Se poate culege lavand cât doriți, atâta timp cât urmați instrucțiunile primite. În baza biletului se poate intra în lan de câte ori vreti, chiar și in zile diferite, condiția este să arătați biletul la intrare.

Copiii sub 12 ani beneficiază de intrare gratuită, dar trebuie să fie însoțiți de un adult.

Pentru grupurile organizate de copii, formate din minimum 10 persoane, se aplică o taxă de grup în valoare de 150 lei sau 10 lei/copil.

Cei care doresc să plece acasă cu un suvenir natural pot achiziționa un buchet de lavandă, gata cules și disponibil la căsuța amenajată, la prețul de 20 lei. De asemenea, vizitatorii pot descoperi și produse realizate manual din lavandă. Mai multe informații despre produsele Botez&Lavanda sunt disponibile pe site-ul www.botezlavanda.ro.

Pentru fotografii profesioniști care intenționează să organizeze ședințe foto în grădină, este necesară programarea în prealabil. Pentru acest tip de activitate se percepe o taxă separată.

ACTIVITĂȚI ȘI FACILITĂȚI

În acest sezon, vizitatorii se pot bucura de:

– activități pentru copii, desfășurate în lan;

– colțuri de relaxare la umbră, amenajate pentru seniori și pentru persoanele sensibile la căldură;

– spoturi foto instagramabile, ideale pentru imagini de vară;

– limonadă proaspătă și băuturi răcoritoare disponibile la standul amenajat în grădină;

– o atmosferă prietenoasă, potrivită pentru familii, cupluri și grupuri de prieteni.

EVENIMENTE SPECIALE ÎN GRĂDINĂ BOTEZ&LAVANDA

(detalii și afișele evenimentelor se vor găsi pe paginile de socializare are afacerii)

Anul acesta, grădina Botez&Lavanda își propune să ofere vizitatorilor mai mult decât o simplă plimbare printre rândurile de lavandă. Organizatorii pregătesc un concept de vară construit în jurul relaxării, al comunității și al experiențelor trăite în aer liber.

Pe final de sezon, mai exact 2 iulie, vizitatorii sunt invitați la o petrecere italiană organizată alături de Cannoleria, un concept culinar autentic italian, prezent prin francize în mai multe orașe din România. Evenimentul va aduce în grădină preparate specifice precum pinsa, tiramisu autentic, cannoli și limonadă, într-o atmosferă tematică, relaxată și plină de voie bună. (Intrarea se face pe baza unui bilet achiziționat separat de cel de acces lan, și/sau invitație). În ziua acestui eveniment, lanul este închis, fiind pregătit pentru petrecere.

De asemenea, în grădină vor avea loc și clase de yoga susținute de Mădălina Matei, dedicate celor care își doresc un început de zi cu liniște, calm și reconectare. Clasele se vor anunța online, dar noteaza sigur ziua de marți, 30 iunie, de la ora 8:30.

Pentru iubitorii de muzică live, pe 4 iulie, de la ora 19:00, grădina va găzdui o seară specială cu Georgi and Me, alături de un pahar de prosecco, pentru a celebra împreună atmosfera verii și finalul sezonului de lavandă. (Intrarea se face pe baza biletului de acces lan – 20 lei/pers.)

În zilele de 20 și 21 iunie, copiii sunt așteptați la ateliere de făcut păpuși cu lavandă, organizate alături de Zestrea de pe Valea Oituzului. Atelierele vor începe la ora 17:00 și sunt dedicate copiilor cu vârste între 6 și 12 ani. Participarea copiilor este gratuită, însă aceștia trebuie să fie însoțiți și supravegheați de un adult, care va achita taxa de intrare în grădină.

Contact și informații suplimentare

Pentru programări, informații despre evenimente speciale sau propuneri de colaborare, vizitatorii pot contacta:

Andreea – Management & Organizare: 0787 310 489

Elena – Responsabil lan: 0749 822 649

Botez&Lavanda pune pe hartă un ,,popas” pentru iubitorii de frumos și natură prin grădina lor cu lavandă. Organizatorii își doresc să transforme grădina într-un adevărat club de vară, un loc în care vizitatorii să trăiască amintiri frumoase, demne de retrăit.

Totodată, familia Botez anunță că, spre finalul anului, va reveni cu informații despre planurile de extindere a grădinii și despre proiectele pregătite pentru viitor.