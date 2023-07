Inconștiență în trafic! Mai mulți șoferi, prinși beți la volan sau fără permis de conducere

Weekendul care tocmai a trecut s-a încheiat cu dosare penale pentru mulți dintre șoferii prinși în timp ce conduceau sub influența băuturilor alcoolice sau fără permis.

Duminică, 16 iulie, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Bacău au depistat în flagrant delict, un bărbat de 32 de ani, din comuna Cleja care conducea un autoturism pe raza localității, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,50

mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma testării, bărbatul a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii au întocmit dosar penal, efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenţa alcoolului și i-au reținut permisul de conducere.

Tot duminică, în jurul orei 01.00, o patrulă de poliție din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău au depistat în trafic, pe strada Tineretului din comuna Mărgineni, un bărbat de 52 de ani, din localitate, în timp ce conducea o autoutilitară deși se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 1,22 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost transportat la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

De asemenea, în jurul orei 04.30, o patrulă de poliție din cadrul Secţiei 10 Poliţie Rurală Oneşti au depistat în comuna Urecheşti, un localnic de 47 de ani care conducea un autoturism deși avea o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul este cercetat penal pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Pe 17 iulie, o patrulă de poliție din cadrul Secţiei 1 Poliţie Bacău au depistat un autoturism pe strada Calea Mărăşeşti din localitate, condus de un bărbat de 42 de ani din județul Neamţ. Din verificările polițiștilor a rezultat că, bărbatul nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, acesta a fost testat cu aparatul etilotest rezulattaul fiind 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi sub influenţa băuturilor alcoolice.