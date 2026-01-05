Intervenție salvatoare: un pompier băcăuan, aflat în timpul liber, a ajutat un biciclist grav rănit într-un accident

În penultima zi a anului, în municipiul Bacău, s-a produs un accident rutier în care a fost implicat un biciclist. În trafic, la acea oră, era și soldatul Vlad Alupei din cadrul ISU Bacău, care, aflându-se în timpul liber, a intervenit imediat fără ezitare.

Foto: soldat Vlad Alupei – ISU Bacău

Victima era inconștientă, dar respira, prezenta hemoragie la nivelul capului. Cu calm și profesionalism, tânărul pompier a acordat primul ajutor, a menținut căile aeriene libere, a ținut legătura permanentă cu dispeceratul după ce a sunat la 112 și a monitorizat continuu semnele vitale ale victimei până la sosirea echipajelor medicale.

„În timpul în care verificam constant starea victimei, cât și funcțiile vitale, am acționat ca bornele mașinii să fie scoase pentru evitare izbucnirii unui incendiu și zona să fie delimitată astfel încât nimeni să nu fie pus în pericol”, a precizat pompierul.

În scurt timp la fața locului a ajuns o ambulanță din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bacău care a preluat victima.

„Pentru soldat Alupei Vlad, dorința de a ajuta nu este una recentă. Acesta a început activitatea ca voluntar în cadrul ISU Bacău în anul 2018, iar din februarie 2023 face parte din rândul salvatorilor profesioniști, demonstrând zi de zi că această misiune este mai mult decât o meserie, este o vocație! Respect și apreciere pentru implicare, curaj și devotament! A fi salvator nu ține cont de uniformă, program sau timp liber”, a transmis ISU Bacău.