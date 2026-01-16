INTERVIU cu avocatul Candet, după demisia neașteptată din Consiliul Local. „Numai cu vocea, nu schimbi nimic. Nevoile prioritare ale orașului nu sunt rezolvate”



După aproape șase ani de mandat în Consiliul Local Bacău, avocatul Gigi-Nucu Candet a demisionat. El a fost una dintre puținele voci de opoziție, care nu s-au ferit să scoată în evidență, cu argumente, deficiențele administrației Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Într-un interviu acordat Ziarului de Bacău, acesta explică motivele retragerii, critică lipsa unei strategii de dezvoltare a orașului, modul în care sunt gestionate investițiile și creditele, dar și starea serviciilor publice din municipiu. Fostul consilier social-democrat spune că nu pleacă cu resentimente, ci din convingerea că nu poate influența în bine direcția în care merge administrația locală.

„Nevoile primare ale orașului”

Reporter: De ce ați demisionat?

Am demisionat din cauza faptului că între viziunea mea de dezvoltare a acestui oraș sau ce mi-am propus să fac eu în politică asta și viziunea de dezvoltare a domnului primar, există niște deosebiri esențiale care se pare că sunt ireconciliabile.

Am ajuns la aproape șase ani din mandat, dacă îl socotesc și pe primul, și am constatat că lucrurile nu se îndreaptă acolo unde mi-aș dori eu să se îndrepte. Nu consider că în ăștia șase ani s-a modificat în bine viața băcăuanilor. Și atunci am considerat că e mai bine să renunț pentru că ori cu votul meu, ori fără votul meu, lucrurile nu merg în direcția în care mi-aș fi propus eu să meargă.

Deci eu consider că orașul ăsta până nu-și satisface niște nevoi primare, de alimentare cu apă potabilă, de salubrizare, de transport public, de învățământ, de locuri de muncă cu perspectivă pentru oameni, de sistematizare a circulației, nu putem discuta de alte chestiuni cum sunt parcuri, piste de bicicletă și alte treburi care, sigur, e foarte bine dacă se fac, deși nici astea văd că nu se fac… Până nu rezolvăm nevoile primare, nu putem discuta de alte lucruri, de parcări, mă rog, și așa mai departe.

Și credeți că domnul primar și cei din jurul lui nu știu care sunt nevoile orașului sau le cunosc și le ignoră?

Eu consider că domnul Viziteu a ajuns primar în primul mandat (2020 – n.n) fără să aibă o perspectivă de dezvoltare a orașului. El n-a venit cu un plan care să fie structurat pe un mandat, pe două mandate, pe trei ani, pe cinci ani, pe un interval de timp mic, mediu, mare, în care să spună „domnule, orașul ăsta ar trebui să ajungă în punctul D la un anumit moment dat, peste trei ani, peste patru ani”… El a găsit niște proiecte de piste de biciclete, care din punctul meu de vedere nu sunt oportune în momentul ăsta. Nu sunt împotriva lor, n-aș vrea să înțeleagă lumea că eu m-am opus la aceste piste de biciclete, dimpotrivă, le-am și votat, că erau și contracte făcute, dar ele nu sunt oportune în momentul ăsta! El a preluat aceste proiecte și acum merge pe ele tot așa, fără să acorde prioritate unor nevoi reale ale orașului.

Ori eu văd acum că nici măcar pistele astea de biciclete nu se îndreaptă într-o direcție corectă de finalizare. În legătură cu ele acum sunt mai multe dosare penale, prin care cei care au participat la îndeplinirea acestor proiecte sunt cercetați din punct de vedere penal. Nu cred că vor mai fi decontate toate sumele astea pe care acest executiv se laudă că le decontează. Executivul refuză să pună la dispoziția consilierilor locali o situație clară cu ce bani s-au investit în pistele astea de biciclete și cât a suportat în mod real acest oraș.

În continuare, antrenează credite, nu înțeleg pentru ce. Ei spun că împrumuturile sunt pentru niște școli, dar eu am observat că sunt redirecționate unele sume de bani către alte obiective, care nu au legătură cu ceea ce s-a discutat.

Sub condițiile astea eu nu mă regăsesc în Consiliul Local.

„Domnul primar face niște filmări care dau foarte bine pe TikTok, pe Facebook”

Ni se spune că se tot lucrează, dumneavoastră ce știți?

Suntem totuși la 4-5 ani de când s-au pornit niște investiții. Avem parcarea de la Autogară, cu privire la care unii îmi spun că nu se lucrează. Eu nu știu dacă se lucrează sau nu, domnul primar ne-a asigurat că se lucrează. Eu l-am interpelat de mai multe ori pe domnul primar, dumnealui a spus că se lucrează.

L-am mai întrebat de transportul public. Dumnealui spune că face transport metropolitan. Eu observ că noi am cumpărat o societate de transport de la familia Sechelariu, iar transportul se realizează exact ca mai înainte: nici nu s-au lungit cursele, nici nu s-au lățit, nici nu s-au adus autobuzele electrice cu care s-a lăudat, văd că nu sunt băgate în circulație, eu n-am văzut niciunul prin oraș, poate dumneavoastră ați văzut. Eu nu am văzut. Nu am văzut schimbări la transportul public!

Dacă vrem să vedem un oraș mai curat, mai civilizat și care a terminat aceste proiecte, eu l-aș invita pe domnul primar, cum l-am mai invitat și în ședință publică, să viziteze orașul Piatra Neamț, să meargă în piața orașului Piatra Neamț să vadă cum arată o piață civilizată și după aia să meargă în piața noastră să vadă cum arată, sau să meargă în orașul Roman ca să vadă cum arată niște locuri de parcare, cum sunt ele aranjate în centrul orașului, și să vadă piața din Roman cum arată. Să vadă cât de curate sunt aceste orașe, comparativ cu noi! Piatra Neamț a fost „spart” până anul ăsta, la fel ca și la noi, dar s-au încheiat lucrările, mergeți acum să vedeți, e mai mare dragul.

De ce considerați că nu e utilă prezența dumneavoastră? Nu credeți că ar fi fost nevoie de vocea dumneavoastră în Consiliul Local?

În momentul în care discutăm de o administrație, fie la nivel local, fie la nivel statal, un om singur nu poate face nimic. Ori te duci acolo cu un grup de persoane care să te sprijine și care să fie orientate spre o anumită direcție, ori nu te mai duci. Nu este necesară prezența mea, pentru că numai cu vocea nu schimb nimic acolo.

Eu am luat cuvântul pe niște investiții, cum ar fi parcul industrial – am ținut foarte mult la această investiție! Am mai luat cuvântul cu privire la amenajarea zonei de sub podul de la Narcisa, pe care și-a asumat-o domnul Miroșeanu (fost viceprimar PNL în legislatura 2020-2024 – n.n) și n-a făcut-o nici el, n-a făcut-o nici domnul primar. Am luat cuvântul cu privire la sistematizarea circulației pe inele de circulație, nimeni nu m-a băgat în seamă.

Am vorbit în Consiliul Local despre alimentarea cu apă pe care eu o consider prima prioritate a orașului. Noi nu am făcut nimic în acești șase ani ca să îmbunătățim calitatea apei în municipiul Bacău. Singurul lucru care s-a făcut cu privire la apă în șase ani de zile a fost această rezervă de apă care a fost „născută” la 20 de luni cu foarte mare greutate. Știți foarte bine, cu mâna instanței de judecată s-a preluat de către CRAB, în condiții în care această preluare, chiar făcută cu mâna instanței de judecată, este extraordinar de discutabilă.

„Numai punând biruri pe spatele populației nu facem absolut nimic”

Ce puteam să fac? Nu pot îndrepta nimic eu, de unul singur, și nu mă regăsesc. Dacă nu adoptăm de comun acord toate partidele din Consiliul Local o strategie pe un termen scurt, un termen mediu și un termen lung, cu lucrurile care ne propunem să le facem în Bacău, numai punând biruri pe spatele populației – biruri care nu se regăsesc ulterior în lucrări publice – nu facem absolut nimic.

Lucrările publice lasă de dorit în Bacău și în general serviciile publice elementare: curățenia orașului, colectarea gunoiului. Uite și aici este o altă problemă, da? Aducțiunile de apă, locuri de muncă cu perspectivă pentru tineri, circulație, transport în comun. Dacă nu ne propunem să îndreptăm lucrurile astea și nu cădem de acord toate partidele din Consiliul Local că lucrurile astea trebuiesc abordate cu o strategie unitară pe un termen, pe un interval de timp, oarecare, nu putem face absolut nimic și viața orașului nu se poate îmbunătăți.

De-aia toată lumea este nemulțumită și este firesc să fie nemulțumită; după cum nu pot să spun că sunt de acord cu majorarea impozitelor, atâta vreme cât banii din impozite nu se regăsesc în îmbunătățirea vieții sociale din Bacău, în îmbunătățirea serviciilor publice. Ăsta este adevărul!

Eu rămân și stupefiat că sunt persoane care în spațiul public acreditează această idee, că trebuie să plătim noi mai mult, că vina ar fi a noastră a contributorilor, că nu plătim mai mult și de-aia nu avem servicii. Ca și cum, până acum, noi n-am fi plătit impozite, iar acestea nu e adevărat că nu s-ar regăsi în serviciile publice.

Vineri se discută contractarea unui nou credit. Dacă ați fi în Consiliul Local, cum ați vota?

În mod evident, nu!

Din ce motiv? Ce ați înțeles dumneavoastră că vrea să facă primarul cu banii din toate creditele luate?

Nu am constatat o transparență din partea aparatului administrativ cu privire la creditele contractate. Că ele se contractează cu un scop. Eu nu am reușit să-mi formez o imagine cu privire la realitatea cum se cheltuiesc ulterior banii din credite. Intervin tot felul de rectificări bugetare, care sunt foarte greu de urmărit pentru un consilier local, chiar și pentru un om care are oarecare pregătire, ca mine, este foarte dificil! Dar ceea ce mă deranjează foarte mult este și modalitatea în care primarul se raportează la consilieri. Vedeți, toată lumea vorbește de diminuarea bonusului de 10%, la plata taxelor locale. Păi eu vă spun cu toată sinceritatea, sunt absolut convins că o parte din consilieri n-au știut treaba asta.

Oricât ai citit proiectele, nu reușești să-ți dai seama dacă există o legătură între ceea ce votezi și ceea ce se face. Nu putem face administrație în condițiile în care noi trebuie să urmărim orice detaliu… Nu știm unde anume se dorește să se ajungă cu un proiect oarecare.

De altfel putem face și o comparație. Singurele proiecte care au mers de patru ani în Bacăul ăsta sunt cele pe care le-a făcut domnul Ivancea (fost președinte CJ, actual subprefect – n.n). Cu Ateneul, cu muzeul, cu Athletic Park-ul… Alea s-au derulat, n-au fost dosare penale, n-a fost nimic. Uitați-vă la proiectele Primăriei Bacău: sunt 11 dosare penale numai de care știu eu.

Ce știți despre fondurile europene cu care se laudă primarul?

Eu nu știu câți din banii ăștia europeni s-au tras efectiv și câți au fost puși din buzunarul băcăuanilor. Noi nu putem plăti așa, la nesfârșit, niște lucrări care nu merg așa cum trebuie să meargă și pentru care nu răspunde nimeni. Eu n-am auzit, pentru faptul că s-au întârziat proiectele cu fonduri europene, să fie aplicat în Primărie vreo sancțiune cuiva, nici în condițiile în care cei care răspund de ele au fost sau sunt în prezent urmăriți penal. Păi uitați-vă că sunt persoane care deja au fost trimise în judecată și au rămas pe funcții, deși l-am și sfătuit într-o ședință pe domul primar: „domnule, omul e trimis în judecată, poate va fi achitat, este nevinovat, este foarte bine. Dar poate va fi condamnat! Nu poți să te aștepți că, din 11 dosare sau câte ori fi, toate se vor soluționa cu achitare. Eu m-aș mira. Poate o să fie o achitare, două, trei, dar statistic ele nu se pot soluționa toate cu achitări. Și atunci este normal ca tu, care răspunzi de aceste proiecte, să-ți conservi proiectul, să-ți scoți oamenii care au probleme din aceste proiecte, să faci un audit, să securizezi proiectul, să pui alte persoane, iar investiția să meargă înainte.”

Dacă nu iei măsurile astea, până la urmă, nu e foarte greu de anticipat ce se va întâmpla, nu? Probabil că vor fi reziliate contractele, banii se vor da înapoi – se vor da de unde?

Orașul, la limita de îndatorare

Cât de oportune sunt creditele contractate?

Primarul angajează credit, după credit, după credit… cred că ăsta e al treilea, da? Fără să-ți pui problema că duci orașul la limita de îndatorare, iar în condițiile în care îți apare o situație de urgență, cum ar fi, de exemplu, această pasarelă de la Narcisa, care acum s-a întâmplat că a căzut, e o problemă de structură, da? Ai nevoie de niște bani să execuți în regim de urgență o lucrare. Atunci ar trebui să te duci și să te împrumuți, când n-ai încotro! Ori dacă tu atunci ești deja împrumutat, cine te mai ajută? Deci el pierde din vedere că pot exista situații care te pot obliga la o cheltuială de îndată, foarte rapidă.

Nu știu, eu nu cred că judecă așa, nu ia în considerație treburile astea. Dar n-aș vrea să se înțeleagă și chiar vă rog să faceți mențiunea: Eu nu plec de acolo reproșând ceva cuiva, nici nu reproșez primarului nimic. Până la urmă, eu nu pot să contest primarul, el este cel care stă pe cele mai multe voturi și are legitimitatea dată de oraș. Eu nu-mi doresc nici să jignesc pe nimeni, nici să zic că aș fi soluționat eu, aș fi găsit eu soluții mai bune. Sunt pur și simplu niște constatări pe care eu le-am făcut și care stau la baza demisiei mele.

Care credeți că sunt prioritățile orașului?

Eu nu văd dezvoltarea acestui oraș așa cum o vede acum actuala conducerea orașului. Din punctul meu de vedere, nevoile prioritare ale acestui oraș nu sunt realizate. Nu doar că nu sunt realizate, nici măcar nu sunt aduse cumva în discuție. Să spună „domnule, avem problema asta cu traficul, trebuie să o rezolvăm cumva. Avem transportul ăsta …” Totul se lasă pe acest SMT (sistem de management al traficului – n.n) care înțeleg că iarăși a mai fost amânat un an acum. Eu locuiesc în zona străzii Ștefan cel Mare. De aici, de la intersecția cu Mioriței, până la Mall, în niciun kilometru de drum, s-au montat cinci semafoare. Și noi râdeam de Sechelariu (primar 1996-2004 – n.n), că a pus 6 sau 7 pe toată strada 9 Mai. Cum s-ar putea sistematiza circulația, dacă tu în 500 de metri trebuie să frânezi de cinci ori? Poate nu le prinzi pe toate pe roșu, dar ai să prinzi două, trei. Nu este normal ceea ce se întâmplă!

„Banii să toacă aiurea, nimic nu este la locul lui”

Cum trebuie să fie o administrație?

Este greșit cum se abordează administrația publică, la noi. Eu am făcut dreptul administrativ la București cu domnul profesor Antonie Iorgovan, Dumnezeu să-l ierte! El spunea că administrația publică cea mai bună este aia care nu se simte, care nu intră cu cizmele în viața omului. Administrația publică merge perfect atunci când nu se simte, omul are toate serviciile la îndemână și este ușor să trăiască într-un oraș. Or noi ce facem? Eu văd că noi facem exact invers, intrăm cu picioarele, punem biruri mari, banii se toacă aiurea, nimic nu este la locul lui.

Nu este normal ceea ce se întâmplă și prefer să mă trag deoparte, îi las pe alții. Uitați-vă ce se întâmplă cu salubritatea. Au luat insulele astea ecologice, care oricum nu merg. Și vor să te constrângă să arunci gunoiul pe cartelă, după ce ți-l cântărești. Vă spun cu toată sinceritatea, eu nu sunt un om care să călătorească foarte mult, dar am ieșit și eu în concediu, am văzut și eu niște țări la viața mea, din Europa, nu din altă parte. Nu am văzut gunoiul să-l bage cineva cu cartela și să-l cântărească. Nu mai vorbesc despre cum sunt construite ghenele astea. Păi eu mă uit la o femeie în vârstă, cum e maică-mea la 84 de ani, care are un metru și jumătate, ea nu poate să arunce gunoiul în ghenă. Nu poate!

Dacă stau de vorbă, mi-aduc aminte de toate datoriile. Uitați-vă la muntele de fosfogips, de la fostul CICh. Domnul primar a spus că îl predă la Agenția Fondului de Mediu și se rezolvă. Au trecut cinci ani. S-a rezolvat ceva? Ați văzut dumneavoastră să fie vreo lucrare? Știți să fie măcar proiectul ăsta făcut?

E blocat…

E blocat, nu? Deci ce s-a făcut, domnule, după șase ani în Bacăul ăsta? Nu, eu nu am veleități politice, m-am lămurit. Oricum, în formatul ăsta nu se poate discuta. Încă o dată vreau să spun, nu vreau să o fac pe deșteptul. Nu vreau să spun că rezolvam eu problemele mai bine.

„O mizerie, este ceva de nedescris!”

Cum colaborează Consiliul Local cu primarul?

Cert este că sunt nemulțumit de cum merge treaba. Deși am încercat… Ziceți că mă „aud” acolo, în Consiliul Local, dar eu nu știu cât de tare mă aud. Probabil că sunt mai elocvent decât alții datorită, în principal, profesiei, dar eu nu am văzut că din toate ideile astea pe care le dau consilierii, primarul să fie receptiv la vreuna dintre ele.

Am fost în Piața Centrală, mă cunoaște și pe mine lumea, mă duc în piață în fiecare duminică. Uitați-vă cum arată piața asta, din Bacău, este o mizerie! Lași deoparte că nu-i curat. Au mutat toți păsărarii în parcare, de nu mai poți să întorci mașina. I-am spus odată, i-am spus de două ori, i-am spus de trei ori. Nu se poate face nimic.

Toate blocurile sunt mâzgălite de copii, cu sprayuri. Aici, pe Ștefan cel Mare, până nu mi-au mâzgălit mie peretele, nu m-am sesizat nici eu. Noi, toți proprietarii, am pus bani, am anvelopat blocul, l-am dat frumos cu tencuială minerală, l-am vopsit cu alb. Era un bloc impecabil! Au venit copiii ăștia fără minte, au mâzgălit tot peretele.

Am deschis ochii, am luat-o la pas. Toate blocurile pe Ștefan cel Mare, de la Tribunalul Comercial până la Podul cu Lanțuri, absolut toate, sunt mâzgălite cu spray. Este probabil o gașcă de copii care vopsește, cu asta să ocupă. Am întrebat „câți de ăștia ați prins voi, poliția locală, după trei luni de zile?” Ca să vedeți cât respect are un consilier local în această urbe. După 3 luni, mi-au redirecționat un răspuns de la Poliția Locală, care spune că datorită faptului că această faptă, de vopsire, se petrece cu repeziciune, ei n-au reușit să identifice pe niciunul dintre cei care au făcut așa ceva. O mizerie, este ceva de nedescris!

Nu poți să dai răspuns așa, nici n-am mai zis în Consiliul Local nimic. Ce să spui, când Poliția Locală răspunde în asemenea hal unui consilier local? Adică noi suntem tâmpiți, nu știm că picturile astea se fac cu repeziciune!? Tot bulevardul e plin de camere de luat vederi, dar ei n-ar prinde niciun porumbel, cred. Bolnav, șchiop, cu aripa ruptă…

Se mai poate schimba ceva?

Trebuie schimbat ceva fundamental, altfel nu merge. Suntem pierduți aici, nu avem cu cine. Iar acum, cu birurile astea, chiar și-au bătut joc de oameni, într-un oraș care și așa este rupt în gură, vai de capul lui, așa cum este, să mărești tu la maximum toate impozitele.

„Ce s-a întâmplat în orașul ăsta, atâta de fenomenal, că trebuie să dăm noi banii ăștia, acum, peste noapte?”

Măi, dar ai avut între 0,3 și 1,3% o marjă de impozitare. Orice om care are un pic de bun simț ar fi spus „nu punem 1,3, hai să mărim cu 1 și gata, nu punem 1,3, punem 0,8, punem 0,9.” Nu, au mărit la maximum și au tăiat și bonusul!

Dar pentru ce? Cum să justifică banii ăștia? Ce s-a întâmplat în orașul ăsta, atâta de fenomenal, că trebuie să dăm noi banii ăștia, acum, peste noapte, că am făcut ce? Eu înțeleg cât sunt nevoi, dar totuși, trebuie să păstrăm o măsură.

În primul mandat, au externalizat toate serviciile din Primărie și au făcut patru servicii publice municipale. Le-am spus: nu externalizați, că faceți patru rânduri de conducere, patru rânduri de consili de administrație, patru rânduri de personal TESA, care o să ne coste mai mult decât ne costă acum, când sunt în buzunarul nostru, al Primăriei. Cred că a băgat de patru-cinci ori proiectul ăla, până a trecut.

Și? Le-au făcut! Și acum ne trezim că ne costă cât nu fac toate. Întrebați-i pe ăia din primărie cât ne costă pe noi golitul coșurilor și măturatul străzilor în orașul ăsta. Și să-mi spuneți dacă orașul ăsta este măturat așa cum trebuie. Acum, primarul susține că vrea să facă parcuri. Păi uite, mergeți în parcul Catedralei și o să vedeți că sunt frunzele nestrânse acum, acoperite de zăpadă. Ei n-au greblat și n-au măturat parcul Catedralei. Dar vor să mai facă parcuri!

Am fost acum două săptămâni în Parcul Cancicov, să văd ce au făcut fenomenal. Au demolat toate aleile și le fac din nou cu borduri, de pe unde le-or lua, de 5 centimetri, care la primul îngheț sunt praf.

Noi vorbim degeaba în Consiliul Local, nu am văzut o receptivitate din partea primarului. Modalitatea de conclucrare cu consilierii este mizerabilă! Aveam 1001 de priorități, podul nou peste Bistrița… Dar ce n-aveam noi de făcut! Este loc de făcut treabă, dacă vrei să faci treabă. Cu bani mai puțini, într-un mandat, fac un pasaj, schimb un kilometru, doi de conductă de apă, și am rezolvat o problemă, merg mai departe. Dar noi facem piste de biciclete. Sunt bune și ele, nu zic nu, dar nu acum.

Domnul primar a apărut la un post național de televiziune și a spus că invită pe oricine să vină să vadă Bacăul modernizat. Dumneavoastră ați invita pe alții să vină să vadă „Bacăul modernizat”, așa cum îl numește domnul primar?

Nici pomeneală! Domnul primar face niște filmări care dau foarte bine pe TikTok, pe Facebook, pe ce vreți dumneavoastră. Realitatea tristă este că toți cei care luăm la pas orașul constatăm că nu se întâmplă aceste lucruri.