Întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică în Bacău, în perioada 21–23 iulie. Vezi dacă ești afectat!

Compania Delgaz Grid anunță că, pentru executarea unor lucrări la instalațiile de distribuție în condiții de siguranță, va întrerupe temporar alimentarea cu energie electrică în mai multe zone din municipiul Bacău, în perioada 21–23 iulie 2026.

Programul întreruperilor este următorul:

Marți, 21 iulie

• Interval orar: 08:00 – 11:00

Strada Pictor Aman – blocurile 9, 10 și 14, precum și punctul termic;

– blocurile 9, 10 și 14, precum și punctul termic; Strada Progresului – blocurile 6, 8, 10 și 12, precum și casa nr. 45;

– blocurile 6, 8, 10 și 12, precum și casa nr. 45; Strada 9 Mai – blocurile 24 și 28.

• Interval orar: 10:00 – 13:00

Strada Alecu Russo – blocurile 33, 35, 39 și 44.

• Interval orar: 08:00 – 16:00

Străzile: Arcadie Șeptilici; Militari; Tineretului; Tudor Vladimirescu; Vasile Pârvan.



Miercuri, 22 iulie

• Interval orar: 08:00 – 11:00

Strada Republicii – blocurile 7 și 9;

– blocurile 7 și 9; Strada Constructorului – blocurile 1, 2, 3, 5 și 7;

– blocurile 1, 2, 3, 5 și 7; Strada Bicaz – blocul 140.

• Interval orar: 10:00 – 12:00

Strada Republicii – blocurile 17 și 19.

• Interval orar: 11:00 – 13:00

Strada Republicii – blocurile 29, 31 și 33;

– blocurile 29, 31 și 33; Strada Proiectantului – blocurile 3, 4 și 6.

• Interval orar: 08:00 – 16:00

Străzile: Arcadie Șeptilici; Militari; Vasile Pârvan.



Joi, 23 iulie

• Interval orar: 08:00 – 11:00

Strada Letea – blocurile 32, 12 (Colonia Letea) și 48;

– blocurile 32, 12 (Colonia Letea) și 48; Tipografia Docuprint.

• Interval orar: 10:00 – 13:00

Zona de case din Colonia Letea.

Delgaz Grid precizează că lucrările pot fi reprogramate în cazul apariției unor evenimente neprevăzute în rețelele electrice.

Pentru informații suplimentare, consumatorii pot apela TelVerde 0800 800 929.