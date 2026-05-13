Investiție 3 miliarde lei! Fostul șef al ANDIS, deputatul Adrian Popa, prezent la semnarea contractului pentru Spitalul Regional Cluj

Deputatul Adrian Popa a participat, marți seară, la sediul Guvernului României, la conferința de semnare a contractului principal de lucrări pentru Spitalul Regional de Urgență Cluj, unul dintre cele mai importante proiecte medicale aflate în derulare în România.

Contractul pentru lucrările principale are o valoare de aproximativ 1,8 miliarde de lei, investiția totală în viitorul spital regional urmând să se apropie de 3 miliarde de lei. Potrivit deputatului băcăuan, semnarea contractului marchează intrarea proiectului într-o etapă decisivă, după o perioadă îndelungată de contestații și proceduri administrative.

Adrian Popa a declarat că momentul are o semnificație personală aparte, amintind implicarea sa în dezvoltarea marilor proiecte de infrastructură medicală din România. Acesta a precizat că a apreciat invitația adresată de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, considerând-o o recunoaștere a contribuției sale la demararea proiectelor pentru spitalele regionale de urgență din Iași, Cluj și Craiova.

Deputatul PSD Bacău a mulțumit organizației județene pentru susținerea acordată și pentru oportunitatea de a contribui, de la București, la dezvoltarea acestor investiții majore pentru sistemul sanitar românesc.

În mesajul său, Adrian Popa a reamintit că a fost primul președinte al Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, instituție creată pentru gestionarea marilor proiecte de infrastructură medicală finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. El a subliniat că, în perioada 2022–2024, au fost lansate principalele proceduri de achiziție și au fost semnate primele contracte de execuție pentru toate cele trei spitale regionale.

Potrivit acestuia, toate cele trei unități medicale — Spitalul Regional de Urgență Iași, Spitalul Regional de Urgență Cluj și Spitalul Regional de Urgență Craiova — se află în prezent în construcție, fiecare având un termen estimat de execuție de 40 de luni.

Viitoarele spitale regionale vor beneficia de infrastructură medicală modernă, cu aproximativ 100 de paturi ATI, secții pentru mari arși, peste 20 de săli de operație și echipamente comparabile cu cele din marile centre medicale europene.

„Puțini își pot imagina ce înseamnă să construiești un spital de 700 de milioane de euro. Și cu atât mai puțini își pot imagina ce înseamnă să construiești simultan trei”, a transmis deputatul Adrian Popa.