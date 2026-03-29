Investiție de 1,2 milioane de euro la Spitalul din Buhuși: laborator modern de microbiologie, finanțat prin PNRR

Un laborator modern de microbiologie, realizat printr-o investiție de aproximativ 1,2 milioane de euro din fonduri PNRR, a fost inaugurat la Spitalul Orășenesc „Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși, în prezența autorităților locale și județene. La eveniment a participat și eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, care a subliniat importanța acestei investiții pentru creșterea calității actului medical.

Potrivit acestuia, unitatea medicală deservește un număr mult mai mare de pacienți decât populația orașului. În 2025, aproape 45.000 de pacienți au fost internați la spital, însă doar 37% provin din Buhuși, ceea ce evidențiază rolul regional al unității sanitare. Totodată, laboratorul spitalului a realizat aproximativ 34.000 de analize în aceeași perioadă.

Noul laborator de microbiologie va permite realizarea unor diagnostice rapide și precise, contribuind în același timp la combaterea infecțiilor intraspitalicești, un fenomen despre care Dragoș Benea afirmă că este în continuare subraportat la nivel național.

„Progresele înregistrate în ultimul deceniu de spitalul din Buhuși sunt incontestabile, atât în privința dotărilor, cât și a calității actului medical”, a declarat eurodeputatul. Acesta a evidențiat și implicarea administrației locale, menționând că primarul Vasile Zaharia acordă prioritate domeniului sănătății în construcția bugetului local.

În același context, liderul social-democrat a subliniat că parlamentarii PSD Bacău au direcționat, în ultimii ani, fonduri importante către spitalele din județ, inclusiv către unitatea din Buhuși, ceea ce reflectă o strategie coerentă în susținerea sistemului medical.

De asemenea, au fost apreciate eforturile conducerii spitalului și ale managerului Constantin Poiană, care au contribuit la dezvoltarea unității medicale și la atragerea de finanțări.

Investiția în noul laborator reprezintă un pas important pentru îmbunătățirea serviciilor medicale oferite pacienților din întreg județul Bacău, consolidând poziția spitalului din Buhuși ca unitate medicală de referință la nivel regional.

Deputatul Adrian Popa: „Diagnosticul corect este baza unui sistem medical funcțional”

Prezent la eveniment, deputatul Adrian Popa a subliniat importanța investițiilor în zona de diagnostic și ambulatoriu, evidențiind că acestea sunt esențiale pentru funcționarea eficientă a sistemului de sănătate.

Acesta a arătat că, pe lângă laboratorul de microbiologie, la spitalul din Buhuși au fost realizate investiții mai ample, în valoare totală de peste 5 milioane de euro, finanțate prin PNRR și ADR Nord-Est.

„Un sistem medical eficient începe cu un diagnostic corect. Fără investigații paraclinice de calitate, actul medical nu poate fi complet, iar pacienții ajung să fie plimbați între unități sanitare”, a transmis deputatul.

Adrian Popa a precizat că aceste investiții nu sunt opționale, ci reprezintă o condiție de bază pentru funcționarea normală a unui spital modern. Totodată, el a amintit că, în cursul anului trecut, a susținut prin amendamente la legea bugetului de stat alocarea de fonduri pentru achiziția de aparatură necesară spitalului din Buhuși.

Deputatul a dat asigurări că va continua să sprijine proiectele medicale din județul Bacău, subliniind că un sistem de sănătate funcțional începe încă din etapa stabilirii unui diagnostic corect, nu doar în sala de operație.