Ionuț Iftimoaie, în centrul unui scandal, după ce și-a ridicat un mall în Comănești: „E un infractor, un interlop!”. Cum răspunde fostul luptător

Ionuț Iftimoaie, fost luptător, se află în mijlocul unui scandal monstru din cauza unui mall pe care l-ar fi ridicat lângă două blocuri de locuințe din Comănești, fără a respecta normele de siguranță, potrivit acuzațiilor unui dezvoltator imobiliar.

Daniel Adobriței, dezvoltatorul a două blocuri de locuințe în regim P+8, îl acuză pe Ionuț Iftimoaie că a construit lângă el, ilegal, un complex comercial: „Eu am cele două blocuri de lângă cașcarabeta ăstuia, mall-ul Iftimoaie. (…) Am proces verbal de la Inspectoratul de Stat în Construcții, de la Bacău, în care i-a descoperit toate ilegalitățile. Procesul acela verbal a ajuns la ISU Bacău. Cei de la ISU Bacău au venit în inspecție și și-au dat seama că mall-ul lui Iftimoaie nu respectă distanțele legale și cu incendiu.”

De asemenea, dezvoltatorul a mai precizat că: „Iftimoaie e un interlop, un infractor cercetat în trei dosare penale. Are proces, dosar la DIICOT Bacău. Cu mine are dosar, deci e trucare a licitației, e tot cu mine. A venit cu al lui cumnat la licitație, au executat un teren și e deturnare a licitației, pușcărie de la 1-5 ani, pe Art. 246, Cod Procedură Penală. Aici e o gașcă mai mare. Și primarul, care e primar de 20 de ani, le e frică oamenilor din Comănești să vorbească de Viorel Miron, care a făcut facultatea la 57 de ani. Acum are 70 de ani, nu-l poate schimba nici naiba. Eu vreau să demoleze construcția. A cerut și Prefectura anularea autorizațiilor”.

Iftimoaie contraatacă: „Firma lui Daniel Adobriței a ridicat niște blocuri lângă mall-ul meu”

De cealaltă parte, Iftimoaie a spus că de fapt Adobriței ar fi construit blocurile lângă mall-ul lui și că respectivele clădiri nu ar mai avea autorizație de construcție din 2007 și nu ar fi nici finalizate, nici recepționate, iar firma dezvoltatorului este în faliment.

„Sunt foarte supărați că eu am dezvoltat un centru comercial la ieșirea din oraș. Distanțele sunt cele legale. Clădirea respectivă nu a suferit niciun fel de modificare față de cum a fost proiectul, iar legat de funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu, aceasta a fost verificată, a fost amendată pentru asta, este în curs de obținere a autorizației (…) Legea a permis ca până în decembrie 2022 să se funcționeze pe baza unei declarații pe propria răspundere”, a spus Iftimoaie.

Fostul luptător a spus că cel care îl acuză nu vrea decât să-l denigreze: „Mă ține numai în procese. Este supărat de faptul că eu am cumpărat un teren care a fost scos la executare silită. A fost un teren pe care el l-a cumpărat și au amplasat pe el parcarea pentru blocuri, iar în momentul în care ei au intrat în executare silită, am cumpărat eu acel teren, după cinci ani de zile (…) Eu nu am construit mall-ul pe acel teren, terenul respectiv a rămas în continuare cu funcția de parcare (…) Înaintea blocurilor mai este o stație de benzină, dar nu sunt atât de supărați pentru că dânșii au fost cei care au vândut terenul respectiv.”

„Ne-am judecat până la Înalta Curte, unde, de altfel, am și câștigat, am câștig de cauză pe toate procesele până în momentul de față, au fost multe și sunt în continuare multe. Unele decizii trebuiau luate și ăsta a fost și unul dintre motive de business, personale care mă privesc, pentru care am părăsit Survivor, erau decizii pe care trebuia să le iau eu și erau semnături foarte importante. Din păcate, asta este situația. Până când nu făceam nimic din punct de vedere al activității comerciale, eram Iftimoaie, campionul, prietenul tuturor”, a mai spus Ionuț Iftimoaie.

