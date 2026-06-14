Jandarmii băcăuani au intervenit pentru acordarea primului ajutor în urma unui accident rutier produs între Gioseni și Bazga

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Jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău au intervenit în această dimineață pentru acordarea primului ajutor unei persoane rănite într-un accident rutier produs în zona pădurii dintre Gioseni și Bazga.

Potrivit informațiilor transmise de instituție, incidentul a avut loc în jurul orei 08:00. Aflat în deplasare prin zonă, un echipaj de jandarmi a observat accidentul, produs cu puțin timp înainte de sosirea acestuia, și a intervenit imediat pentru sprijinirea victimelor.

Până la sosirea echipajelor specializate de intervenție, jandarmii au acordat primul ajutor persoanei rănite și au delimitat perimetrul pentru a preveni producerea altor incidente. De asemenea, aceștia au solicitat sprijinul autorităților competente prin apel la numărul unic de urgență 112.

Conform datelor preliminare, în accident au fost implicate persoane cu vârste cuprinse între 18 și 21 de ani.

Reprezentanții Grupării de Jandarmi Mobile Bacău reamintesc participanților la trafic importanța respectării regulilor de circulație și a adoptării unei conduite preventive la volan.

„Siguranța dumneavoastră și a celor din jur trebuie să fie întotdeauna o prioritate”, au transmis jandarmii.

Cauzele și împrejurările producerii accidentului urmează să fie stabilite de către polițiști.