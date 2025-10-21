Lansare de carte la Bacău: „Șah însângerat”, de Mihail Neamțu, 30 octombrie, ora 18:00

Partidul AUR Bacău vă invită la un „eveniment cultural de excepție”, ce va avea loc la Bacău, în data de 30 octombrie, de la ora 18:00, la Hub pentru Tineret – Orizont (fostul cinema Orizont), Str Mărășești 165. ”Va fi o seară dedicată reflecției, dialogului și redescoperirii puterii cuvântului”, potrivit unui comunicat de presă.

Scriitorul și filozoful Mihail Neamțu revine în fața publicului cu o carte tulburătoare: „Șah însângerat: tragedia Ucrainei, gâlceava ideologiilor și jocul marilor puteri” — o lucrare care analizează cu luciditate tensiunile geopolitice, confruntările de idei și valorile ce modelează destinul Europei de Est.

Prin acest volum, autorul oferă o perspectivă curajoasă asupra conflictului din Ucraina, invitând cititorul să mediteze asupra lumii în care trăim și asupra responsabilității morale a fiecărei generații.

Evenimentul va cuprinde:

Prezentarea volumului și dialog cu autorul

Sesiune de întrebări și răspunsuri

Sesiune de autografe

Intrarea este liberă, însă pentru o bună organizare vă rugăm să vă rezervați biletul gratuit accesând linkul evenimentului.

IMPORTANT. Accesul cu mașina se face prin spate. Str Cornișa Bistriței 36, iar intrarea persoanelor se face prin lateralul clădirii sau direct din parcarea subterană.