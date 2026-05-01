Lecțiile Pădurii de Mâine continuă în zona Comănești–Moinești: program educațional extins pentru 320 de elevi

După rezultatele obținute în edițiile anterioare ale programelor „Școala de Pădure” și „Lecțiile Pădurii”, Fundația Pădurea de Mâine continuă programul de educație forestieră în zona Comănești-Moinești prin proiectul „Lecțiile Pădurii de Mâine”.

Inițiativa continuă și diversifică activitățile desfășurate în anii anteriori în comunitățile din Comănești, Moinești și Dărmănești, unde sute de elevi au participat la activități educaționale în natură, confirmând interesul ridicat al tinerilor pentru educația de mediu și învățarea experiențială. Noua ediție se va desfășura pe o perioadă de minim 18 luni și va implica aproximativ 320 de elevi din ciclurile primar, gimnazial și liceal din județul Bacău.

Finanțarea programului este asigurată integral de HS Baco Panels, parte din HS Timber Group.

Un program construit pe experiența din teren

Proiectele derulate anterior în zonă au creat baza pentru extinderea actualului program. „Școala de Pădure”, implementată tot cu sprijinul HS Baco Panels, a implicat 300 de elevi din trei licee din Comănești, Moinești și Dărmănești, demonstrând capacitatea de mobilizare a comunității școlare și eficiența învățării prin experiență directă.

„Pentru noi, educația forestieră este esențială într-un sector în care lucrăm direct cu lemnul,” afirmă Alexandru Agache, director administrativ al HS Baco Panels. „Este important ca tinerii să înțeleagă de unde vine această resursă, cum funcționează un ecosistem forestier și de ce utilizarea responsabilă a lemnului începe cu respectul pentru pădure.”

Ulterior, proiectul „Lecțiile Pădurii”, finanțat din Fondul pentru Mediu în cadrul Programului vizând educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului, a implicat 500 de elevi din Comănești și a consolidat lucrul cu această comunitate, confirmând interesul ridicat al tinerilor pentru educația forestieră.

„Am observat în mod constant, și rezultatele din teren confirmă, cât de puternic reacționează copiii și adolescenții atunci când învățarea are loc în natură”, spune Antonia Anton, project manager în cadrul Fundației Pădurea de Mâine. „Nu vorbim doar despre informație, ci despre experiență directă, despre curiozitate și despre formarea unei relații reale cu natura. Continuarea acestui program înseamnă consolidarea unei direcții care funcționează deja.”

Grup țintă și structură educațională

Programul „Lecțiile Pădurii de Mâine” implică elevi și profesori de la școlile gimnaziale „Liviu Rebreanu” și „Ciprian Porumbescu” din Comănești, precum și de la Școala Gimnazială „Tristan Tzara” și Colegiul Tehnic „Gr. Cobălcescu” din Moinești. Activitățile sunt structurate pe trei niveluri de vârstă:

primar (6–10 ani): activități senzoriale și jocuri în natură

gimnaziu (11–14 ani): experimente, observație, identificarea speciilor, proiecte de echipă

liceu (15–18 ani): cercetare aplicată și orientare profesională în domeniul forestier

Învățare în pădure, prin experiență directă

Debutul programului „Lecțiile Pădurii de Mâine” a constat într-un atelier de plantare desfășurat împreună cu elevii participanți, care au primit kituri individuale „Adoptă un pin”. Fiecare kit a inclus semințe de pin autohton, un ghiveci biodegradabil, materiale de monitorizare și un jurnal de creștere, oferindu-le copiilor posibilitatea de a urmări, pas cu pas, dezvoltarea propriului puiet. Activitatea a fost gândită ca o primă experiență practică de conectare cu ciclul de viață al pădurii, iar entuziasmul elevilor a confirmat încă o dată interesul ridicat pentru activitățile desfășurate direct în natură și pentru învățarea prin experiență.

Cristina Ghiniță, profesor coordonator în cadrul Școlii „Ciprian Porumbescu”, este de părere că „prin Lecțiile Pădurii de Mâine, educația iese din tipare și devine o experiență trăită, în care copiii învață direct din natură, își dezvoltă curiozitatea și spiritul de observație și își formează, în mod firesc, comportamente responsabile față de mediul înconjurător, devenind astfel mici ambasadori ai protejării pădurii și ai unui stil de viață sănătos.”

„Lecțiile Pădurii de Mâine” include workshop-uri în pădure în cadrul cărora elevii realizează identificarea speciilor de arbori și plante, măsurători ale acestora, determinarea vârstei arborilor și înțelegerea funcțiilor ecosistemelor forestiere. Sunt incluse, de asemenea, activități aplicate privind trasabilitatea lemnului și gestionarea durabilă a pădurii, precum și module dedicate biodiversității, lanțurilor trofice și indicatorilor biologici. În paralel, elevii participă la workshop-uri despre ciuperci și plante medicinale, cu exerciții de recunoaștere a speciilor, tehnici de recoltare responsabilă și activități practice de utilizare a plantelor din flora spontană.

Componenta practică este completată de activități de teren în echipă, în care elevii colectează și clasifică elemente din natură (frunze, semințe, scoarță, urme de animale) și realizează o hartă colectivă a pădurii, precum și de un camping educațional de două nopți, axat pe orientare în natură, autonomie și lucru în echipă. Programul mai include amenajarea de micro-păduri în curțile școlilor după metoda Miyawaki, vizite la Centrul de vizitare al Parcului Național Călimani și explorarea unor poteci tematice din județele Botoșani, Neamț și Bacău.

În ansamblu, „Lecțiile Pădurii de Mâine” consolidează o direcție educațională construită în timp în comunitatea din Comănești–Moinești, prin care elevii sunt implicați direct în înțelegerea, explorarea și protejarea mediului forestier. Prin activități practice, învățare experiențială și continuitatea intervențiilor în școli și în natură, programul contribuie la formarea unor deprinderi și atitudini durabile față de pădure și resursele naturale, cu potențial de a genera efecte pe termen lung atât la nivel individual, cât și comunitar.

(comunicat de presă)