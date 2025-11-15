Lege promulgată: RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice. Vezi ce categorii sunt incluse și cât va costa asigurarea

Legea care introduce obligativitatea asigurării RCA pentru trotinetele și bicicletele electrice a fost promulgată joi, 13 noiembrie, de președintele României. Măsura va intra în vigoare după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, iar proprietarii acestor vehicule vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a încheia polițele de asigurare.

Potrivit noilor reglementări, obligația de asigurare vizează doar trotinetele și bicicletele electrice care depășesc anumite limite tehnice: viteză maximă mai mare de 25 km/h, greutate peste 25 kg și viteză de peste 14 km/h sau motoare cu o putere de peste 250 W. Modelele ușoare, destinate deplasărilor urbane la viteze mici, nu vor fi supuse acestei obligații.

Costul poliței RCA pentru trotinetele electrice nu este încă stabilit exact, însă, potrivit estimărilor specialiștilor, prețurile vor varia între 100 și 300 de lei pe an, în funcție de puterea motorului, vârsta proprietarului și istoricul de daune. Pentru utilizarea personală, tariful ar putea fi în jur de 150 lei/an, iar pentru vehiculele folosite comercial (livrări, închirieri) costurile ar putea fi mai ridicate.

Guvernul justifică noua lege prin creșterea numărului de accidente în care au fost implicate trotinete și biciclete electrice. Doar în anul 2025 s-au înregistrat peste 1.600 de incidente la nivel național, soldate cu șapte decese. Între 2021 și 2024, alte 24 de persoane și-au pierdut viața în accidente similare.

În județul Bacău, unde numărul trotinetelor electrice a crescut considerabil în ultimii doi ani, autoritățile locale urmează să stabilească modalitățile de informare și verificare a proprietarilor, pentru ca aplicarea noii legi să se facă fără sancțiuni abuzive.

Noua reglementare transpune în legislația națională Directiva (UE) 2021/2118 și extinde protecția oferită de RCA asupra tuturor vehiculelor motorizate care pot provoca daune în trafic.