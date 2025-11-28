Lista evenimentelor de weekend. Dansuri sportive, aprinderea bradului și concerte rock

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Vineri, 28 noiembrie 2025:
- aprinderea bradului în Piața Tricolorului;
- Cargo live la Berăria Valhalla;
- Zdob și Zdub la Teatrul de Vară;
- ședința ordinară a Consiliului Local Bacău la Centrul de Afaceri;
- acțiune de 1 Decembrie la Cercul Militar;
- Liga a III-a: FC Bacău 2 vs. Cetatea 1932 Suceava la Stadionul Ruși-Ciutea;
- degustare de vinuri roșii la The WineRoom;
- open mic night la Carpat Bikers;
- atelier de pictură părinte-copil la Arena Business Center;
Sâmbătă, 29 noiembrie 2025:
- Bacău Dance Open la Centrul de Afaceri și Expoziții;
- Capra cu trei iezi la Teatrul Municipal Bacovia;
- curs de autoapărare la Colegiul Pedagogic;
- Conferința „Publicitate 4.0” la Uniunea Armenilor – filiala Bacău;
- petrece românește la Dom Bistro & Lounge;
- degustare la Didulci;
- muzică live la Urbo Parc;
- seară românească la Complexul EMD;
- club party la Berăria Valhalla;
- Andrei Celebrate la Club Kremlin;
- concert de muzică live la GreenEyes Pub by Fiald;
- muzică live la Il Colle.
Duminică, 30 noiembrie 2025:
- Bacău Dance Open la Centrul de Afaceri și Expoziții;
- Uzina artiștilor la Teatrul Municipal Bacovia;
- muzică live la Urbo Parc;
- Chitaru band la Fiald Hotel & Spa;
- Till I come party la Boris Pub;
- socializare și board games la QTime;
- Petrecere de Sf. Andrei la Nirvana Pub & Coffee.
