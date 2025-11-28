Ședință de Consiliu Local. Rezumatul proiectelor: investiții, credit de zeci de milioane de euro și PUZ pentru noul stadion

Astăzi, de la 9:00, Consiliul Local Bacău este convocat pentru penultima ședință ordinara din acest an. Consilierii au 43 de proiecte pe ordinea de zi ce includ, printre altele, investiții majore, PUZ-ul pentru noul Stadion Municipal, o rectificare bugetară semnificativă, mai multe regulamente, dar și un nou împrumut de zeci de milioane de euro.

1 și 2. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 23 și 29 octombrie 2025.

3. aprobarea documentației tehnico-economice (faza proiect tehnic) pentru sistematizarea verticală necesară construirii creei de 110 locuri din Calea Romanului.

Proiectul se ridică la valoarea de 2,6 milioane de lei și prevede conectarea clădirii aflate în construcție la utilitățile necesare: rețeaua publică de canalizare menajeră și pluvială, rețeaua de alimentare cu apă, rețeaua de energie electrică și extinderea rețelei de gaze până la noul obiectiv. În plus, sunt propuse lucrări conexe precum realizarea legăturilor cu locurile de parcare prevăzute în proiect.

4. aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) pentru înlocuirea a 2.555 de contori de energie termică în vederea digitalizării sistemului de termoficare.

Investiția s-ar ridica la 39 de milioane de lei din fonduri europene și urmărește modernizarea completă a parcului de contoare și instalarea unui sistem digital de colectare și transmitere a datelor, bazat pe infrastructuri fixe și tehnologii M-Bus și NB-IoT.

5. aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea Stadionului Municipal. Documentația propusă de municipalitatea băcăuană prevede construirea unui nou stadion de aproximativ 120 de milioane de euro, însă lasă în afara reglementării terenurile din jur vizate de dezvoltatori, reducând zonele verzi propuse iniţial și permițând în continuare ridicarea unor blocuri de 13–14 etaje în vecinătate.

6. Vânzarea, prin licitație publică, a unui teren de 269 mp (str. Dumbrava Roșie nr. 2, în fața hotelului), cu suma de 94.150 euro (350 euro/mp). Documentația arată că terenul este în prezent ocupat de parcarea hotelului, dar și de o un spațiu verde aflat în domeniul public. Potrivit Legii 24/2007, este interzisă schimbarea destinației, reducerea suprafețelor ori strămutarea spațiilor verzi.

7. Închirierea, prin licitație publică, a 12 amplasamente de 9 mp fiecare de pe Terasa de flori a Pieței Centrale, cu un preț de pornire de 130 lei/mp/lună.

8. Rectificarea bugetului local pe anul 2025, astfel:

+ 66 mii lei către finanțarea de bază a unităților școlare din sumele alocate din TVA;

+ 1,45 milioane lei pentru funcționarea unităților școlare (utilități, salubritate, navetă cadre didactice etc);

+ 350 mii lei pentru decontarea abonamentelor la transportul public pentru anumite categorii sociale;

+ 1 milion de lei pentru colectarea și transportul deșeurilor, precum și pentru preluarea și concasarea deșeurilor din construcții;

+ 5 milioane lei către Thermoenergy pentru subvenționarea diferențelor de preț la energia termică;

+ 6,8 mii lei către construirea și dotarea pavilionului de îngrijiri paliative de la Spitalul TBC, reprezentând contribuția municipală pe lângă finanțarea din Programul Operațional Sănătate;

+ 17,9 mii lei pentru un software dedicat managementului documentelor și implementarea API-ului pentru certificatul de urbanism;

+ 6 mii lei pentru actualizarea sistemului informatic de la LPS Bacău și Școala „Octavian Voicu”;

+ 100.000 lei pentru consultanță și documentație în vederea realizării pavilionului de îngrijiri paliative de la Spitalul TBC;

– 125 mii lei de la datoria publică;

– 1,1 milioane lei de la locuințe și servicii de dezvoltare publică, dar fără a fi menționate subcapitolele exacte;

– 500 mii lei de la creditele neutilizate pentru diferențele de tarif la transportul public;

– 100 mii lei de la stația de preepurare de la Spitalul TBC;

– 30,9 mii lei de la pontonul plutitor pentru persoanele cu dizabilități.

Documentația nu precizează care este sursa bugetară pentru circa 4 milioane de lei introduși în buget.

9. aprobarea unui schimb de locuințe, case naționalizate, între Bârlădeanu Florin și Hilițanu Elena;

10. mandatarea împuterniciților în Adunarea Generală a Acționarilor de la Thermoenergy Group SA pentru aprobarea unei scrisori de garanție bancară de 400.000 lei pentru participarea la piețele pe termen scurt de energie electrică;

11, 14-17. vânzarea cu drept de preempțiune, către constructorii de bună credință, a terenurilor aflate în proprietatea privată a municipiului Bacău ocupate de clădiri proprietate privată: Miron Costin 36, Veronica Micle 37, Lucrețiu Pătrășcanu 2, Milcov 14, Mărășești 12 și Mioriței 5.

12. vânzarea prin licitație publică a unui teren de 376 mp din str. Veronica Micle nr. 37 (lângă Cimitirul Izvoare), ca urmare a cererii formulate de Maricel Pal, la prețul de 18.424 euro;

13. prelungirea duratei din contractul de concesionare încheiat de Bodea Sofica pentru un teren de 6,5 mp din str. Mihai Viteazu;

18. modificarea organigramei Primăriei Bacău, ca urmare a unor promovări la nivelul aparatului de specialitate;

19. transmiterea, fără plată, a unui tomografi și a unui angiograf de la fostul Spital Municipal, care împreună valorează 8,7 milioane lei, către Spitalul Municipal Caracal;

20. transmiterea dreptului de folosință gratuită, către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și către Episcopia Romano-Catolică Iași, a unor echipamente medicale de la fostul Spital Municipal, valorând 1,36 milioane lei, respectiv 4,8 milioane lei;

21. aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren pentru realizarea unor branșamente la rețeaua electrică;

22. Modificarea HCL 27/2008 privind Regulamentul de organizare a serviciului de taxi, astfel încât tariful maxim pe kilometru va fi majorat de la 3,36 lei la 5,50 lei.

23. Prelungirea cu 10 ani a contractului de administrare, încheiat cu Poliția Locală, pentru PT 153 din str. Banca Națională nr. 41, în vederea pregătiri sportive a polițiștilor locali;

24. Darea în administrare către Poliția Locală a două birouri din incinta clădirii fostului incubator de afaceri de la Centrul de Afaceri și Expoziții pentru amenajarea dispeceratului de monitorizare și control al traficului în cadrul proiectului SMT;

25. Operarea mai multor modificări în domeniul public al municipiului Bacău:

– declararea mai multor terenuri ca bunuri de uz și interes public pentru implementarea proiectului de modernizare a rețelelor de apă și canalizare din municipiul Bacău;

– actualizarea suprafețelor mai multor străzi, ca urmare a noilor măsurători;

– majorarea valorilor de inventar ca urmare a recepționării unor obiective de investiții: Căsuța Armonia și Traseul semicircular Mioriței;

– evidențierea unor terenuri necadastrate pe care sunt amplasate panouri publicitare;

26. Modificarea datelor de identificare a unor imobile din str. 9 Mai nr. 23 ce fac obiectul unor contracte de închiriere cu Gebo Impex SRL și Investica General SRL;

27. Actualizarea domeniului privat prin abrogarea unor poziții, modificarea unor suprafețe și valori de inventar, respectiv introducerea unor poziții noi.

28. Diverse: adresa Camerei de Conturi Bacău privind Raportul de audit financiar din noiembrie 2025 prin care au fost analizate situațiile financiare din 2024.

29A. Adoptarea unui program de măsuri pentru întreținerea și salubrizarea terenurilor și clădirilor private neîngrijite din municipiul Bacău;

Documentul stabilește obligația proprietarilor de a întreține și igieniza terenurile și clădirile private, iar în cazul în care acestea sunt găsite neîngrijite sau insalubre, proprietarii sunt notificați și obligați să remedieze situația într-un termen stabilit; nerespectarea duce la sancțiuni, iar autoritatea locală poate interveni pentru curățare pe cheltuiala proprietarului.

30B. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare pentru Athletic Park:

Athletic Park va fi deschis zilnic între 06:00 și 22:00, cu acces gratuit pentru toți cetățenii, care pot folosi facilitățile sportive pe propria răspundere, respectând instrucțiunile personalului și regulile de siguranță. Copiii sub 14 ani trebuie însoțiți de un adult, iar în zonele cu risc (pump-track, tiroliană, sărituri, aruncări) este obligatoriu echipamentul de protecție. Sunt interzise accesul cu animale (cu excepția câinilor ghid), consumul de alcool în afara zonelor permise, vehiculele moto, înotul în lac, focul deschis, zgomotele deranjante și deteriorarea infrastructurii. Utilizatorii trebuie să păstreze curățenia, să folosească echipamentele corect și să depoziteze deșeurile la coșuri; nerespectarea regulilor poate duce la amenzi, evacuare sau restricționarea accesului.

31C. Darea în folosință gratuită a 4 căsuțe de lemn de 6 mp, amplasate în Piața Tricolorului, în perioada 28 noiembrie – 11 ianuarie 2026, în vederea desfășurării de activități specifice sărbătorilor de iarnă fără scop comercial, către Crucea Roșie, Fundația de Sprijin Comunitar și Colegiul Național de Artă „George Apostu”.

32D. Respingerea plângerii prealabile formulate de Ciprian Piștea, administratorul public al municipiului Bacău, care vrea anularea hotărârii prin care Consiliul Local s-a constituit ca parte civilă în dosarul DNA Bacău privind achiziția parcărilor de biciclete, un dosar în care procurorii estimează un prejudiciu de 6,7 milioane de lei.

33E. Transmiterea dreptului de concesiune de la Medigab San SRL către Medicare Blănaru SRL pentru spațiul în care funcționează cabinetul medical din str. Bicaz 7-9;

34F. punerea la dispoziție a Teatrului de Vară „Radu Beligan” către Colegiul Național de Artă „George Apostu”, în vederea organizării evenimentului Magia Crăciunului (2-3 decembrie 2025).

35G. Modificarea asocierii dintre municipiu și Consiliul Județean în vederea realizării noului pod peste Râul Bistrița, în sensul actualizării titlului obiectivului: Ameliorarea conectivităţii între Bacău şi Letea Veche prin crearea unei legături rutiere (inclusiv pietonale şi ciclabile) între str. Milcov şi reţea stradală Letea Veche și A7 (varianta ocolitoare Bacău – tronson estic).

36H. Soluționarea prin respingere a plângerii prealabile formulate de mai mulți cetățeni care solicită anularea HCL 486/2025 prin care s-a aprobat depunerea proiectului Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru – Gherăiești – Lilieci.

37I. Punerea la dispoziție către Școala Gimnazială „Alecu Russo” a sălii Teatrului Municipal Bacovia, în data de 17 decembrie, pentru organizarea concertului caritabil „Crăciunul sufletelor bune”;

38J. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici (faza DTAC) pentru reabilitarea și amenajarea platformei betonate din str. Constanței nr. 2, în vederea funcționalizării noii baze a Serviciului Municipal de Utilități Publice (SMUP). Valoarea investiției, conform devizului întocmit de SSPM Bacău, este de 5,8 milioane lei.

39K. Fondarea Organizației de Management al Destinației „Inima Moldovei”, alături de CJ Bacău, Aeroportul Bacău și SC CSA Supplier SRL, în vederea gestionării și promovării destinațiilor turistice locale. Patrimoniul inițial al organizației este de 500.000 de lei, municipalitatea urmând să contribuie cu 245.000 lei.

40L. emiterea acordului pentru includerea în Programul Naţional de Investiţii ȘcoIi Sigure și Sănătoase, a proiectului de demolare și apoi de construire a Grădiniței cu Program Prelungit nr. 18 de lângă Parcul Trandafirilor.

41M. emiterea acordului pentru includerea în Programul Naţional de Investiţii ȘcoIi Sigure și Sănătoase, a proiectului de demolare și apoi de construire a Creșei nr. 3.

42N. Aprobarea unui împrumut nou, de 55 de milioane de euro, care ar urma să fie folosit pentru amenajări și modernizări la mai multe școli (Cuza, Pedagogic, Ferdinand, Mihai Drăgan, respectiv Alecu Russo), pentru modernizarea Parcului Gherăiești și pentru reabilitarea clădirii Teatrului Bacovia. Astfel, Bacăul ar urma să devină dator pe 25 de ani cu 125 de milioane de euro.

43O. Darea în folosință către Consiliul Județean a Teatrului de Vară „Radu Beligan”, pe 12 și 15 decembrie 2025, în vederea organizării unei gale de premiere a sportivilor și elevilor din județul Bacău.