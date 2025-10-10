Lista evenimentelor de weekend. Festival de vânătoare, manifestări culturale și petreceri studențești, dar fără Zilele Bacăului

Ziarul de Bacău publică, la sfârșitul fiecărei săptămâni, lista celor mai importante evenimente care au loc în fiecare weekend în Bacău.
Deși municipiul Bacău împlinește în acest weekend 617 ani de la prima atestare documentară, nicio manifestare nu este organizată pentru a celebra momentul.
Vineri, 10 octombrie 2025:
- fotbal, Liga a III-a: Aerostar vs. CSM Vaslui la Stadionul Aerostar;
- Bursa locurilor de muncă pentru tineri la Universitatea „Vasile Alecsandri”;
- Saloanele Moldovei la Galeriile de Artă „Alfa”;
- spectacol Boboc Fest 2025 la Universitatea „Vasile Alecsandri”;
- concert Nuanțe la Berăria Valhalla;
- Balul bobocilor al Colegiului Mihai Eminescu la Teatrul de Vară;
- Simpozionul Național „Vasile Pârvan” la Karo Resort și în aula Universitățiii „Vasile Alecsandri”;
- Folk pentru comunitate cu Mihaela și Marcel Bălan la Hotel Fiald;
- Expo Hunting Moldavia 2025 la Sala de Atletism;
- Student party & karaoke la Club Times.
Sâmbătă, 11 octombrie 2025:
- concert HARA la Berăria Valhalla;
- Aladin la Teatrul Municipal Bacovia;
- meci amical FC Bacău vs. Politehnica Iași la Baza Ruși-Ciutea;
- conferința Metaphorical exploration la Hotel Fiald;
- degustare de vinuri italiene la The WineRoom;
- Expo Hunting Moldavia 2025 la Sala de Atletism;
- Mexican party la Club Times;
- Saturday party la Club Kremlin.
Duminică, 12 octombrie 2025:
- Despre șoareci și oameni la Teatrul Municipal Bacovia;
- Cosmo party la Galeria Supernova;
- Expo Hunting Moldavia 2025 la Sala de Atletism;
- workshop Sekhem All-love la Hotel Fiald.
