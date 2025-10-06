Simpozionul Național „Vasile Pârvan”, ediția XLIII, are loc în perioada 09 – 10 octombrie

Anul acesta se împlinesc 43 de ani de la momentul în care Bacăul a găzduit lucrările celui de-al V-lea Simpozion Național de Tracologie organizat de către Institutul de tracologie și Muzeul Județean de Istorie și Artă Bacău, eveniment la care au participat zeci de universitari, muzeografi și cercetători științifici de la Institutele Academiei Române din București, Cluj-Napoca, Iași, dar și de la muzeele din Constanța, Suceava, Botoșani, Bacău și Reșița.

Manifestarea științifică a fost dedicată sărbătoririi centenarului nașterii academicianului băcăuan Vasile Pârvan (1882-1982), „părintele arheologiei românești”, cel care a reușit pentru prima dată să ofere consistență științifică teoriilor legate de etnogeneza poporului român și de continuitatea geto-dacilor, cel care a văzut în istorie nu doar o cale spre erudiție, ci și un izvor de virtuți și modele inspiraționale pentru prezent, cel care, prin opera sa științifică și prin numeroasele muzee și institute de cercetare înființate, a făcut trecerea de la etapa romantică a arheologiei la etapa maturității sale științifice, punând astfel bazele școlii românești de arheologie. Evocăm această pagină importantă din istoria Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” pentru a fixa în mentalul colectiv momentul fondator al Simpozionului Național „Vasile Pârvan”, dar și pentru a evidenția bogata tradiție a acestei manifestări cultural-istorice, una dintre cele mai longevive pe plan local.

De 43 de ani, sub semnul patronului nostru spiritual, la fiecare început de octombrie, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău își deschide larg porțile pentru a-i primi pe toți adepții Muzei Clio, cea responsabilă cu celebrarea realizărilor și performanțelor eroice, glorioase, demne de a fi eternizate în patrimoniul istoric al umanității. Având această tradiție și responsabilitatea de a duce mai departe moștenirea culturală a celui care a trăit crezând ca nimeni altul în rolul fundamental al intelectualului în societate, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, în parteneriat cu Arhivele Naționale Bacău, organizează în perioada 09-10 octombrie 2025 cea de-a XLIII ediție a Simpozionului Național „Vasile Pârvan”.

Ca de fiecare dată, Simpozionul Național „Vasile Pârvan” va pune la dispoziția participanților cadrul ideal de dezbatere și de dialog între generații, la această manifestare fiind prezenți cercetători cu o carieră recunoscută în domeniu, precum și tineri aflați la început de drum, care vor face cunoscute publicului rezultatele celor mai recente cercetări științifice desfășurate. Comunicările științifice sunt repartizate pe secțiuni (I-IV), după cum urmează: Arheologie și istorie veche, Istorie, Personalități-Muzeografie, Istorie și arhivistică.

Simpozionul va debuta joi, 09 octombrie 2025, orele 11,00, la Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău. Programul va avea în deschidere Conferința științifică „Frontierele romane din România. Între „Începuturile vieții romane la Gurile Dunării” și „Drumul roman prin Moldova de Jos”, susținută de Dr. Ovidiu Țentea, manager al Muzeului Național de Istorie a României, București, invitat de onoare în cadrul programului.

Conferința va fi urmată de un consistent moment editorial, dat de lansarea anuarului Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, „Carpica”, vol. LIV, 2025, prezentat de prof. univ. dr. Nelu Zugravu, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Facultatea de Istorie, dar și a anuarului Arhivelor Naționale Bacău, „Acta Bacoviensia”, nr. XX, 2025, prezentat de prof. Vilică Munteanu.

Programul dedicat deschiderii simpozionului mai cuprinde vernisarea expoziției fotodocumentare „Cercetările arheologice preventive pentru restaurarea bisericii de lemn «Cuvioasa Parascheva», Târgu Ocna”, prezentată de dr. Lăcrămioara-Elena Istina, și prelegerea susținută de preotul Andrei-Silviu Neicu, Parohia „Precista” Târgu Ocna, intitulată „Biserica «Cuvioasa Parascheva» – maieutica eclesială a Târgu Ocnei”.

Programul zilei de 09 octombrie va continua la Hotelul C&C Karo Resort, comuna Măgura, cu susținerea comunicărilor științifice de către cercetătorii, arheologii, muzeografii și universitarii înscriși în cele patru secțiuni, în Bacău fiind prezenți peste 80 de specialiști proveniți de la muzeele, universitățile și instituțiile de învățământ din Bacău, București, Iași, Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara, Buzău, Suceava, Botoșani, Huși, Onești, Roman, Târgu Neamț, Târgu Frumos, Târgu Mureș, Caraș-Severin, Arad, Focșani, Pitești și Giurgiu.

Prelegerile invitaților vor continua pe secțiuni și în prima parte a zilei de 10 octombrie, programul fiind armonizat cu alte conferințe de interes, susținute de invitați de marcă:

prof. univ. dr. Constantin Hlihor, Universitatea din București, cu titlul „Impactul schimbării de regim asupra cercetării trecutului istoric. Câteva considerații asupra politicii externe a României (1944-1989)”; lansare de carte: „Cu mâinile altora. România și războaiele prin intermediari în Africa (1970-1985), 2025, Editura Corint, autor Constantin Hlihor; prezintă prof. dr. Gabriel Leahu (Karo Resort, începând cu ora 9,30);

dr. Georgiana Țăranu, Universitatea „Ovidius” din Constanța, cu titlul „Nicolae Iorga și seducția fascismului italian”; Aula Magna, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, începând cu ora 12.00.

La realizarea simpozionului au colaborat Asociaţia Arhiviştilor din România – Filiala Bacău şi Fundaţia Cultural-Ştiinţifică „Iulian Antonescu” Bacău.

„Vă invităm să fiți alături de noi la acest festin al ideilor și personalităților, pentru ca aceste clipe investite în celebrarea trecutului să rodească mâine în beneficiul cunoașterii și al consolidării propriei noastre identități. Dincolo de toate cărțile citite, Istoria este povestea pe care o scriem împreună, zi de zi!” – Dr. Alin Sebastian Popa, manager Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău. (sursa: comunicat de presă)