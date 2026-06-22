Locuitorii de pe 3 străzi din Bacău rămân fără apă caldă, ca urmare a avariei produse la Thermoenergy

În urma avariei produse, sâmbătă, la Thermoenergy, compania anunță că se află în imposibilitatea de a furniza apă caldă pentru o parte dintre locuitorii din zona centrală a municipiului Bacău.
Astfel, sunt afectați consumatorii racordați la Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (SACET), cu domiciliile pe:
- str. Aleea Parcului nr. 1, 10, 12, 16, 18, 2, 4, 6, 8
- str. Calea Mărășești nr. 10, 12, 18
- str. Războieni nr. 44, 48.
Compania Thermoenergy își cere scuze pentru disconfortul creat.
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