Locuitorii din Șerbănești amenință Primăria cu procesul, din cauza străzilor impracticabile. Tribunalul a dat o decizie favorabilă cetățenilor, într-un caz similar

Mai mulți locuitori din cartierul Șerbănești amenință Primăria Bacău cu instanța, după ce străzile Gheorghe Hociung și Costache Radu au ajuns „impracticabile” în perioadele ploioase. O procedură prealabilă transmisă municipalității și Consiliului Local arată că oamenii cer intervenții urgente pentru aducerea drumurilor la „o stare minimă de practicabilitate”.

Documentul, semnat de patru locuitori din zonă, solicită, prin intermediul avocatei Daniela Popovici, lucrări de întreținere precum nivelare, terasare, balastare, compactare și evacuarea noroiului, dar și introducerea străzilor într-un program concret de modernizare și asfaltare după finalizarea lucrărilor de apă și canalizare.

În plângere se arată că strada „se transformă într-o zonă cu noroi excesiv și gropi adânci”, iar locuitorii reclamă faptul că accesul pietonal este „extrem de dificil”, mașinile sunt deteriorate, iar intervenția ambulanței sau a pompierilor este îngreunată. Oamenii susțin că situația reprezintă „un real pericol pentru siguranța circulației și sănătatea locuitorilor”.

Autorii plângerii susțin că argumentul invocat de Primăria Bacău, potrivit căruia asfaltarea nu poate fi realizată momentan din cauza proiectului de apă și canalizare, nu exonerează administrația locală de obligația legală de a întreține drumurile la un nivel minim de viabilitate. În document sunt invocate prevederi din OG 43/1997 privind regimul drumurilor, dar și din Normativul AND 554-2002, care obligă administratorii drumurilor să asigure practicabilitatea inclusiv pentru drumurile neasfaltate.

Locuitorii avertizează că, dacă în termen de 30 de zile nu vor fi luate măsuri concrete, vor deschide acțiune în contencios administrativ pentru obligarea autorităților să execute lucrările necesare. De asemenea, aceștia spun că vor solicita penalități pentru fiecare zi de întârziere și despăgubiri pentru prejudiciile produse locuitorilor din zonă.

Tribunalul a dat câștig de cauză petenților

Mai există și precedente în instanță pentru astfel de cazuri. În 2023, Tribunalul Bacău a obligat Primăria Cleja să adopte măsuri urgente pentru reabilitarea unei străzi considerate impracticabile, după ce un localnic a dat administrația în judecată.

Sentința a rămas definitivă, iar cazul a fost considerat unul fără precedent la nivelul județului. Atunci, instanța a stabilit că autoritățile locale au obligația de a asigura un nivel minim de viabilitate al drumurilor, chiar și în lipsa unor lucrări complete de asfaltare.