Lucrări pentru stabilizarea unui sector afectat de alunecări de teren pe DN 11, în zona Bârzulești – Măgura

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a început lucrări de punere în siguranță a corpului drumului pe DN 11, în zona Bârzulești – Măgura, județul Bacău, pe un sector afectat de alunecări de teren produse anul trecut.

Intervențiile au loc între kilometrii 166+878 și 167+141, pe partea stângă a drumului, unde terasamentul a suferit degradări în urma precipitațiilor abundente.

Pe durata lucrărilor, circulația rutieră se desfășoară alternativ, pe un singur sens de mers, prin intermediul unei variante de serviciu, traficul fiind dirijat cu semafoare.

Reprezentanții DRDP Iași fac apel la înțelegerea șoferilor pentru disconfortul temporar creat de restricțiile de circulație și recomandă prudență sporită în zona șantierului.

Lucrările au ca scop stabilizarea terenului și asigurarea condițiilor de siguranță pentru participanții la trafic pe unul dintre cele mai importante drumuri naționale care traversează județul Bacău.