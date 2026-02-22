Mașină răsturnată la Agăș: un tânăr de 26 de ani, scos dintre fiare de pompieri

Un accident rutier s-a produs în această dimineață, 22 februarie, în jurul orei 04:10, în comuna Agăș, sat Beleghet. Un autoturism s-a răsturnat, iar o persoană a rămas blocată în interiorul mașinii.

La fața locului au intervenit de urgență pompierii militari din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.

Ajunși la locul intervenției, salvatorii au constatat că autoturismul se afla într-o poziție instabilă, ceea ce a îngreunat operațiunea de descarcerare. Intervenția s-a desfășurat contra cronometru, în condiții dificile, pentru extragerea victimei aflate în interior.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 26 de ani, a fost scos în siguranță de pompieri, fiind conștient la momentul preluării. Acesta a fost evaluat medical la fața locului de echipajul SMURD și transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare și îngrijiri de specialitate.

Pompierii au asigurat, totodată, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, pentru eliminarea oricărui pericol suplimentar în zona accidentului.