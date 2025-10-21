O adolescentă de 13 ani, din Bacău, a dispărut. Poliția cere ajutorul populației prin RO ALERT

O fată de 13 ani din municipiul Bacău a fost dată dispărută în cursul zilei de marți, 21 octombrie 2025, după ce a plecat de acasă și nu a mai ajuns la școală. Părinții au anunțat dispariția la Poliție, fiind emis un mesaj RO ALERT.

Minora dispărută se numește Sophia Maria Pitica, are 13 ani, iar la momentul plecării de la domiciliu era îmbrăcată cu blugi albaștri, geacă crem, adidași albi și purta un ghiozdan verde.

Semnalmente:

Înălțime: 165 cm

Greutate: 50 kg

Păr: roșcat

Ochi: căprui

Polițiștii fac apel către toți cei care au văzut-o sau pot oferi informații despre locul în care se află să sune de urgență la 112.