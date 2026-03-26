O ambulanță din Bacău a luat foc în mers, la Strunga. Intervenție de urgență a pompierilor

Un incident grav s-a produs astăzi în județul Iași, unde o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău a luat foc în timp ce se deplasa pe raza localității Strunga.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, incendiul a izbucnit la compartimentul motor al autospecialei. Din fericire, în momentul producerii incidentului, în ambulanță nu se afla niciun pacient.

La fața locului au intervenit de urgență echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Frumos, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă, încadrate cu 10 subofițeri și un ofițer.

„La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul ambulanței, existând un risc major de propagare. Flăcările s-au extins și la vegetația uscată din apropiere, fiind afectată o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați”, a declarat căpitanul Georgică Onofreiasa, purtător de cuvânt al ISU Iași.

Pompierii au reușit să localizeze și să lichideze incendiul, limitând extinderea acestuia la întregul autovehicul și în zona înconjurătoare.

Intervenția este în continuare în dinamică, iar cauzele producerii incendiului urmează să fie stabilite. (sursa: bzi.ro)