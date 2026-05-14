O viață salvată în ultimul moment, de doi tineri polițiști din Filipești

O situație care putea să se transforme într-o tragedie a avut un deznodământ fericit, datorită intervenției rapide a polițiștilor Gheorghiță Iulian Hapchină (agent șef adjunct de poliție) și Ioan Vlăduț Obreja (agent). Un bărbat din comuna Filipești a fost readus la viață de oamenii legii, după ce a fost găsit în stare de inconștiență într-o anexă din spatele locuinței sale.

Foto: Agent șef adjunct de poliție Gheorghiță Iulian Hapchină și agent Ioan Vlăduț Obreja

Incidentul a avut loc în seara zilei de 10 mai, în jurul orei 21:00, când o femeie în vârstă de 38 de ani a sunat disperată la 112. Aceasta le-a spus autorităților că soțul său, un bărbat de 42 de ani, aflat sub influența alcoolului și pe fondul unei stări accentuate de gelozie, ar avea intenția de a-și pune capăt zilelor.

Polițiștii s-au deplasat imediat la locuința femeii, iar în spatele casei, într-o anexă, l-au găsit pe bărbatul de 42 de ani în stare de inconștiență. Polițiștii au început de îndată manevrele de resuscitare, ajutându-l pe bărbat să-și recapete semnele vitale.

Până la sosirea ambulanței, l-au monitorizat în permanență, acesta fiind predat echipajului medical, care l-a transportat la spital.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Bacău, datorită reacției rapide și intervenției eficiente a polițiștilor, bărbatul se află acum în afara oricărui pericol.

