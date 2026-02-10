OFICIAL Umbrărescu a cumpărat combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara! Investiția se ridică la 12,5 milioane de euro

Unitatea siderurgică ArcelorMittal Hunedoara va ajunge oficial în portofoliul celui mai mare constructor de drumuri din România, după ce Adunarea Generală a Acționarilor a decis vânzarea, scrie Economica.net.

UMB Steel, compania lui Umbrărescu, va prelua uzina siderugică cu 12,5 milioane de euro, tranzacția fiind anunțată la finalul anului trecut.

Pentru acești bani, Umbrărescu va avea toate activele vechiului combinat siderurgic: terenurile, clădirile, echipamentele, utilajele, mijloacele de transport, dar și stocurile existente la acest moment, după cum se arată în hotărârea AGA. Terenurile din incinta combinatului se ridică la circa 1 milion de metri pătrați, iar la acestea se adugă alte 494.000 mp. Noul proprietar își asumă obligațiile de mediu.