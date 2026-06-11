Operațiunea Jupiter în zona Onești: 15 percheziții, 17 persoane audiate și un tânăr reținut

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Polițiștii din Onești au desfășurat marți, 10 iunie, o amplă acțiune în cadrul operațiunii naționale „Jupiter”, fiind efectuate 15 percheziții domiciliare în municipiul Onești și în mai multe comune din zonă. În urma descinderilor, 17 persoane au fost conduse la audieri, iar un tânăr de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore.

Acțiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române. La nivel local, perchezițiile au fost efectuate de polițiștii Poliției Municipiului Onești, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Onești.

Descinderile au avut loc în municipiul Onești și în comunele Ștefan cel Mare, Oituz, Dofteana, Livezi, Sănduleni, Coțofănești și Sascut, în cadrul unor dosare penale care vizează infracțiuni de furt calificat, conducerea unui vehicul neînmatriculat, conducerea fără permis și racordarea ilegală la rețeaua de energie electrică.

Instalații clandestine pentru consumul de energie electrică

În urma perchezițiilor efectuate de polițiștii Biroului Investigații Criminale Onești, la trei adrese din municipiu au fost descoperite instalații improvizate de racordare la rețeaua de energie electrică. Autoritățile au dispus debranșarea imobilelor și ridicarea cablurilor folosite pentru alimentarea ilegală.

De asemenea, oamenii legii au ridicat un pistol tip airsoft și mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă.

Prejudiciu recuperat în dosare de furt calificat

Polițiștii din cadrul Secțiilor 3 și 10 Poliție Rurală Onești au desfășurat, la rândul lor, percheziții pentru documentarea unor infracțiuni de furt calificat. În cadrul acțiunilor a fost recuperată o parte din prejudiciul produs și au fost identificate mai multe persoane bănuite de comiterea faptelor.

Tânăr reținut după o percheziție în Oituz

În comuna Oituz, anchetatorii au documentat fapte privind punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat și conducerea pe drumurile publice fără permis de conducere.

În acest caz, un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.

La desfășurarea activităților au participat luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Bacău, polițiști ai Secției Regionale de Poliție Transporturi 5 și reprezentanți ai Delgaz Grid.

Potrivit Poliției Române, acțiunea face parte din măsurile dispuse la nivel național pentru prevenirea și combaterea fenomenului infracțional.

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de legislația în vigoare.