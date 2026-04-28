Operațiunea Jupiter: Sute de articole de îmbrăcăminte contrafăcute, confiscate de polițiștii băcăuani

Polițiștii băcăuani au verificat 18 operatori economici și au confiscat peste 500 de articole de îmbrăcăminte, în cadrul unei acțiuni naționale dedicate protejării drepturilor de proprietate intelectuală.

Pe 28 aprilie, în contextul Zilei Internaționale a Proprietății Intelectuale, celebrată anual la 26 aprilie, sub coordonarea Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratul General al Poliției Române, au fost desfășurate, la nivel național, acțiuni pentru combaterea infracțiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală.

Activitățile au vizat, în principal, infracțiunile prevăzute de Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, precum și alte fapte penale din domeniul proprietății intelectuale.

În acest context, polițiștii Inspectoratul de Poliție Județean Bacău – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au acționat în județ pentru prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul proprietății intelectuale, precum și a evaziunii fiscale.

În cadrul controalelor, au fost verificați 18 operatori economici. În urma neregulilor constatate, polițiștii s-au sesizat din oficiu în 7 cazuri pentru săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație, fără drept, a unor produse purtând mărci identice sau similare cu unele înregistrate pentru produse identice ori asemănătoare.

De asemenea, a fost aplicată o sancțiune contravențională în valoare de 12.000 de lei.

Totodată, oamenii legii au indisponibilizat aproximativ 500 de articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și jucării, toate purtând însemnele unor mărci cunoscute și fiind susceptibile a fi contrafăcute.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.