Orașul datoriilor în lanț! Thermoenergy face un credit ca să supraviețuiască, din cauză că Primăria nu i-a achitat debite de peste 81 milioane lei

Consiliul Local Bacău este convocat astăzi, de îndată, de pe o zi pe alta, pentru a discuta un nou proiect privind situația financiară de la Thermoenergy Group SA. Compania municipală de termoficare este nevoită să contracteze un credit bancar pentru a-și continua activitatea, timp în care Primăria Bacău are datorii uriașe către societate, de 81,6 milioane de lei.

Conform proiectului supus aprobării, Thermoenergy Group SA este mandatată să contracteze un credit bancar în valoare de până la 15 milioane de lei, destinat acoperirii cheltuielilor curente și achiziției gazelor naturale necesare producerii agentului termic. Împrumutul ar urma să fie garantat cu veniturile proprii și creanțele societății, iar rambursarea se va face în termen de maximum 12 luni, din încasările obținute în sezonul rece 2025-2026.

Conducerea societății avertizează, în nota de fundamentare, că fără acces la finanțare imediată există riscul imposibilității asigurării agentului termic în sezonul rece.

Thermoenergy se împrumută pentru a-și plăti furnizorul, în timp ce principalul client și acționar nu își onorează obligațiile

Datoriile administrației locale către Thermoenergy se ridică la 81,6 milioane de lei, dintre care 14,3 milioane reprezintă subvențiile restante pentru perioada ianuarie–iulie 2025, iar 67,3 milioane de lei provin din pierderile tehnologice de pe rețea, acumulate în perioada mai 2023-iunie 2025.

Acești bani, care ar fi trebuit să ajungă la societate pentru acoperirea costurilor reale de producție și distribuție a energiei termice, au rămas neplătiți, împingând compania într-o situație financiară critică și obligând-o să caute finanțare externă pentru a evita blocajul operațional.

Deși primăria a contractat în ultimii ani trei credite care însumează aproape 70 de milioane de euro, niciunul dintre aceste împrumuturi nu vizează rezolvarea problemelor de la Thermoenergy, compania municipală care asigură furnizarea agentului termic în Bacău. În timp ce municipalitatea se angajează la datorii pe termen lung, unele dintre ele scadente chiar până în 2049, sistemul centralizat de termoficare rămâne în continuare într-o situație critică.

Ipotecă pe creanțe și credite pentru a plăti gazul

La ședința anterioară din 26 septembrie, Consiliul Local a împuternicit Thermoenergy să constituie ipotecă imobiliară asupra creanțelor rezultate din contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale.

Această măsură vine pe fondul datoriilor de 31,2 milioane de lei către Tinmar Energy SA, pentru gazul furnizat între aprilie și iulie 2025, dar și al facturilor estimate la 134 de milioane de lei pentru perioada august 2025-mai 2026.