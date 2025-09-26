Vânzări de terenuri, închirieri și diverse alte jonglerii cu patrimoniul municipiului la ședința Consiliului Local Bacău. Rezumatul proiectelor de pe ordinea de zi

Astăzi, de la ora 9:00, are loc ședința ordinară aferentă lunii septembrie a Consiliului Local Bacău, unde pe ordinea de zi figurează aproape 40 de proiecte ce vizează atât premierea unor sportivi, modificări de organigrame și majorarea tarifelor la transportul public, cât și vânzări și închirieri de terenuri sau spații.

Printre punctele sensibile se numără situația financiară a Thermoenergy, procesele privind licitațiile din Piața Centrală, trecerea unor terenuri din domeniul public în cel privat pentru investiții inexistente și revocarea transferului gratuit al unor echipamente medicale către instituții religioase, votat la ședința anterioară.

Rezumatul proiectelor de la ședința Consiliului Local Bacău

01. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară din 28 august 2025.

02. Premierea unor sportivi de la Sport Club Municipal (SCM) Bacău și a antrenorilor acestora. Vor fi alocați 15.800 lei pentru premierea a 3 sportivi și 3 antrenori care au obținut locul 1 la Campionatul Național de Sărituri în Apă Juniori C+D, respectiv la Campionatul Internațional Școlar Gimnaziada Manama.

03. Aprobarea planului urbanistic zonal (PUZ) pentru construirea unei clădiri P+1 care va servi drept sediu social al Asociației „Valoare Plus”, în Calea Moldovei nr. 199.

04. Mandatarea împuterniciților în AGA Thermoenergy Group SA pentru constituirea unei ipoteci imobiliare asupra creanțelor rezultate din contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale necesare producerii agentului termic.

Această nevoie vine pe fondul datoriilor de 31,2 milioane de lei pe care Thermoenergy le are către Tinmar Energy SA pentru gazul facturat în perioada aprilie-ilie 2025, dar și în perspectiva facturilor de 134 de milioane de lei, estimate pentru perioada august 2025-mai 2026.

05. Stabilirea mandatului special al reprezentantului în AGA Companiei Regionale de Apă Bacău (CRAB), astfel încât va vota pentru aprobarea raportului de administrare pe primul semestru al anului și pentru a lua la cunoștință de demisia unui administrator neexecutiv, Nicolae Zaharia. Acesta a demisionat din Consiliul de Administrație ca urmare a numirii sale în funcția de director de operațiuni al CRAB.

06. Mandatarea împuterniciților în AGA SC Transport Public SA pentru numirea directă, fără vreun proces de selecție, a lui Claudiu Vasilică Bulgaru în Consiliul de Administrație al societății care acum aparține municipalității. Conform CV-ului, acesta a fost inginer mecanic și manager de transport la SC President SRL, respectiv coordonator de service auto și manager la Auto Dinamic Dez SRL.

07. Majorarea tarifelor la biletele și abonamentele SC Transport Public SA, astfel încât o călătorie nu va mai costa 3 lei, ci 3,5 lei. De asemenea, abonamentul lunar pentru un traseu va costa 100 de lei, iar cel general 165 de lei, peste dublul prețului din București.

08. Prelungirea duratei de concesionare, până în octombrie 2027, pentru spațiul de pe str. Martir Horia nr. 1, format din 9+8 încăperi, unde funcționează SC Cabonete Medicale Dr. Milena Ionescu SRL.

09-16. Vânzarea, cu plata în rate, a locuinței ANL din str. Bucegi nr. 136A, ap. 7, către chiriaș, precum și vânzarea, cu drept de preempțiune către constructorii de bună-credință, a terenurilor aferente unor extinderi de imobile: clinică medicală (str. 9 Mai nr. 32), spații comerciale (Calea Mărășești nr. 18, str. Aprodu Purice nr. 13, str. Mihai Viteazu nr. 3), farmacie (str. Mihai Viteazu nr. 1), agenție de turism (str. Livezilor nr. 4) și agenție imobiliară (str. Milcov nr. 16).

17. Declararea unor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local pentru ocuparea lor cu insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă. De asemenea, sunt actualizate măsurătorile pentru mai multe bunuri existente în domeniul public (părculețe Bicaz 136, Milcov 81, Bradului 52 și teren de 5.000 mp în str. Bicaz 17).

18. Declararea altor terenuri ca bunuri de uz și de interes public local din Aleea Ghioceilor nr. 12 (6259+430 mp), respectiv actualizarea inventarului domeniului public pentru mai multe suprafețe afectate de investiții și noi măsurători.

19. Încetarea uzului și utilității publice asupra terenului din str. Cronicar Neculce nr. 7 (vizavi de Socar Milcov), ca urmare a identificării ulterioare a existenței unui post de transformare de 73 mp.

20. Modificarea organigramei Primăriei Bacău, ca urmare a promovării domnului Zbîrnă Marius Mihai din funcția de inspector, treapta profesională 1, studii medii în funcția de inspector, grad profesional II, studii superioare, în cadrul Compartimentului de inspecție zonală.

21. Modificarea organigramei Poliției Locale ca urmare a promovării examenului în grad profesional a 4 polițiști locali și a unui consilier de la Compartimentul relații publice și secretariat.

22. Modificarea HCL 220/2025 privind Regulamentul privind acordarea finanțărilor pentru activități sportive în baza Legii 69/2000, în sensul introducerii unui alineat care permite organizarea unei noi sesiuni de selecție în eventualitatea unei alocări bugetare suplimentare la rectificare.

23. Modificarea HCL 153/2024 privind acordarea ajutoarelor de urgență, mai precis a înlesnirii ajutorului pentru plata chiriei, astfel încât prima plată aferent fiecărui contract va fi în cuantum egal cu echivalentul a trei chirii lunare, în vederea acoperirii costurilor generate de închirierea unui imobil.

24. Vânzarea unui teren de 1.070 mp, prin licitație publică, la cererea Urban Construct SRL, la prețul de pornire de 200.090 euro + TVA.

25. Închirierea unui spațiu de 66,22 mp din incinta PT 18 (str. Aleea Constructorului nr. 4F), prin licitație publică, la prețul de pornire de circa 2.600 de lei/lună, pe o durată de 5 ani, cu destinația de activități economice (comerciale).

26. Aprobarea dreptului de uz și servitute legală către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren situate în Bacău, pe str. Chimiei 1bis, pentru alimentarea cu energie electrică a stației de betoane și de sortare, respectiv a birourilor aferente, aparținând Conbac & Co SRL.

27. Modificarea HCL 169/2025 privind aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid asupra unor suprafețe de pe străzile Oituz și Bogdan Voievod, prin actualizarea suprafețelor.

28. Mandatarea primarului pentru împuternicirea unui consilier juridic care să apere interesele Consiliului Local în dosarul 2744/110/2025 de pe rolul Tribunalului Bacău, deschis de Liatex Com SRL pentru anularea HCL 213/2025 privind închirierea a 7 amplasamente de pe terasa de flori a Pieței Centrale. Compania reclamantă susține că hotărârea este nelegală, invocând lipsa clarității juridice asupra terenurilor, obligații abuzive puse în sarcina chiriașilor (avize, autorizații, taxe), precum și stabilirea unor chirii și garanții considerate disproporționate și discriminatorii față de alte reglementări locale.

29 și 30. Desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ publice și private. Listele din proiecte sunt necompletate, urmând ca propunerile să fie anunțate și votate în plen.

31. Diverse

Proiecte comunicate peste ordinea de zi

32. Modificarea HCL 9/2022 privind documentația la faza SF a realizării blocului de locuințe pentru tineri Ansamblul Bucegi III C din str. Teiului 13, ca urmare a licitației eșuate pe fondul lipsei de ofertanți, care a determinat actualizarea devizului. Valoarea totală a investiției se ridică acum la 3,13 milioane lei cu TVA. Sursa de finanțare: bugetul local.

33. Trecerea din domeniul public în domeniul privat a unui teren de 972 mp din str. I.L. Caragiale nr. 1 și încetarea uzului și utilității publice, ca urmare a solicitărilor SC Di Livio Impex SRL și Monza Ares SRL de a dezvolta o investiție privată constând în extinderea unei clădiri medicale.

Proiectul de hotărâre este pe cale să determine un precedent periculos, care presupune încetarea interesului public pentru terenurile din domeniul public și trecerea acestora în domeniul privat doar pe baza unor intenții viitoare pe care le au vecinii asupra acelor bunuri aflate în proprietatea colectivă a municipalității. Conform Registrului spațiilor verzi, terenul propus să fie scos din domeniul public este în prezent ocupat de un spațiu verde.

34. Introducerea în domeniul public a bunurilor rezultate ca urmare a finalizării pe hârtie a obiectivului Aqualand de pe Insula de Agrement, valoare totală a acestora fiind de 12,3 milioane lei.

35. Modificarea HCL 104/2025 privind aprobarea dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid SA asupra unor suprafețe de teren din str. Austrului, prin actualizarea măsurătorilor.

36. Exercitarea dreptului municipiului Bacău de a participa ca parte vătămată și aprobarea constituirii ca parte civilă în dosarul DNA 88/5/P/2023 referitor la o serie de achiziții de echipamente la HUB Orizont, obiectiv finanțat din fonduri europene. Prejudiciul estimat de procurori este de 297.000 de lei.

37. Revocarea parțială a HCL 388/2025 prin care au fost transmise, fără plată, echipamente medicale în valoare de peste 30 de milioane de lei. Astfel, sunt abrogate anexele referitoare la echipamentele transmise către Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și către Episcopia Romano-Catolică din Iași, pe fondul interpelărilor din ședința anterioară.

38. Acordarea unui drept de servitute de trecere în favoarea Blue Maps Project SRL, pentru un teren de 9 mp din Calea Republicii nr. 88, pentru amenaharea accesului auto și pietonal la terenul proprietate privată.

39. Aprobarea listei cu inventarul spațiilor pretabile închirierii din unitățile de învățământ din municipiul Bacău pentru anul școlar 2025-2026.

40. Mandatarea primarului pentru împuternicirea unui consilier juridic care să apere interesele Consiliului Local în dosarul 2743/110/2025 de pe rolul Tribunalului Bacău, deschis de Liatex Com SRL pentru anularea HCL 211/2025 privind aprobarea închirierii a 12 mese de pe terasa de flori a Pieței Centrale.

Este neclar dacă ședința va fi transmisă live pe paginile de Facebook și Youtube ale municipalității, însă accesul cetățenilor interesați este liber în incinta Centrului de Afaceri și Expoziții „Mircea Cancicov”.