Pasagerii Wizz Air vor avea internet de mare viteză în timpul zborului, prin intermediul Starlink

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Wizz Air va introduce internet prin Starlink la bordul aeronavelor. Compania spune că va fi prima linie aeriană ultra-low-cost din Europa care oferă acest serviciu

Compania aeriană Wizz Air a anunțat că va introduce internet de mare viteză la bordul aeronavelor sale prin tehnologia Starlink, dezvoltată de compania SpaceX, deținută de Elon Musk. Implementarea va începe în 2027, iar operatorul susține că va deveni prima companie aeriană ultra-low-cost din Europa care oferă această tehnologie pasagerilor săi.

Potrivit unui comunicat transmis de companie, toate aeronavele Wizz Air de nouă generație sunt preconizate să fie echipate cu sistemul Starlink, care va permite accesul la internet de mare viteză, cu latență redusă, inclusiv la altitudini de peste 9.000 de metri. Instalarea echipamentelor va fi realizată etapizat, urmând ca serviciul să fie extins la întreaga flotă.

Reprezentanții companiei spun că noul serviciu va oferi o experiență unitară la bord, indiferent de ruta sau destinația aleasă de pasageri.

„Călătoriile ultra-low-cost au avut întotdeauna scopul de a face experiența zborului accesibilă unui număr cât mai mare de oameni. În 2027, ducem această filozofie în era spațială. Clienții noștri nu ar trebui să fie nevoiți să aleagă între tarife accesibile și acces fiabil la internet la bord pentru a rămâne conectați cu oamenii, activitățile și momentele care contează cel mai mult”, a declarat Ian Malin, Chief Commercial Officer al Wizz Air.

Acesta a adăugat că parteneriatul cu Starlink reprezintă un pas important pentru companie și pentru experiența oferită pasagerilor. „Suntem mândri să conducem această schimbare prin colaborarea cu Starlink și să aducem beneficii maxime pasagerilor Wizz Air”, a precizat oficialul companiei.

Starlink este rețeaua globală de internet prin satelit dezvoltată de SpaceX și este utilizată deja de mai multe companii aeriene din lume pentru furnizarea accesului la internet în timpul zborurilor. Tehnologia permite viteze semnificativ mai mari decât sistemele tradiționale folosite în aviație și poate susține activități precum navigarea pe internet, streaming video sau apelurile online.