Patru adolescenți reținuți după ce ar fi furat și folosit mai multe mașini în Bacău

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Polițiștii Biroului Investigații Criminale Bacău au reținut patru adolescenți, într-un dosar în care sunt cercetați nouă minori, cu vârste între 14 și 16 ani, pentru mai multe infracțiuni legate de furturi de autoturisme și conducere fără permis.

Ce spun anchetatorii?

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, au fost documentate 20 de fapte penale: furt calificat, furt în scop de folosință, complicitate la furt în scop de folosință, distrugere, conducerea unui autovehicul fără permis și punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.

Cum acționau suspecții?

Anchetatorii susțin că, în perioada martie–mai 2026, suspecții ar fi sustras opt autoturisme parcate în diferite zone ale municipiului Bacău. Mașinile erau lăsate neîncuiate, iar cheile se aflau în interiorul habitaclului. Vehiculele ar fi fost folosite temporar și apoi abandonate.

Detalii din dosar

8 autoturisme ar fi fost sustrase în scop de folosință și apoi abandonate.

Suspecții sunt nouă minori cu vârste între 14 și 16 ani.

Patru dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore.

Pe lângă folosirea mașinilor, aceștia ar fi furat și diverse bunuri din interiorul autoturismelor.

Cine sunt cei cercetați

În urma activităților investigative, polițiștii au identificat nouă minori: șase din municipiul Bacău și trei din comunele Sascut, Buhoci și Lipova.

Patru rețineri

La data de 8 iunie, după administrarea probatoriului, patru dintre minori au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor, pentru stabilirea întregii activități infracționale și a răspunderii fiecărei persoane implicate.

Recomandările poliției pentru șoferi

Pentru a preveni astfel de situații

să încuie întotdeauna autoturismul, chiar și pentru perioade scurte; să nu lase cheile în interiorul vehiculului; să nu păstreze bunuri de valoare la vedere; să parcheze, pe cât posibil, în zone iluminate sau supravegheate video.