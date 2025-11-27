Percheziții DIICOT în 9 județe, inclusiv Bacău, într-un dosar privind contrabandă cu motorină

Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat astăzi, 27 noiembrie 2025, o amplă acțiune la nivel național într-un dosar ce vizează suspiciuni de contrabandă cu produse petroliere și evaziune fiscală.

Percheziții DIICOT – foto arhivă

Au fost puse în aplicare 37 de mandate de percheziție în municipiul București și în județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor, atât la sediile unor persoane juridice – între care și un operator portuar – cât și la domiciliile unor persoane fizice. Ancheta se află în faza in rem, fără acuzații formulate în acest moment împotriva unor persoane.

Mecanism de contrabandă cu motorină, operat prin documente falsificate

Potrivit DIICOT, din datele administrate până acum rezultă suspiciuni conform cărora, începând cu anul 2022, în jurul a două companii de export înmatriculate în state europene s-ar fi constituit un grup infracțional care ar fi derulat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere.

Gruparea ar fi folosit la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte privind cantitățile de marfă importată, beneficiind inclusiv de infrastructura unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat.

Conform anchetatorilor, folosirea unor astfel de documente ar fi permis distorsionarea pieței produselor petroliere, prin obținerea de profituri neobișnuit de mari de către firme intermediare fără infrastructură semnificativă. De asemenea, s-ar fi comis acte de evaziune fiscală, prin neînregistrarea operațiunilor comerciale, omiterea declarării veniturilor din vânzarea motorinei importate și contabilizarea unor cheltuieli fără bază economică ori a unor operațiuni fictive.

Un rol important în pierderea trasabilității produselor petroliere l-ar fi avut utilizarea unor coduri de acciză de tip “fără depozitare”, care ar fi permis dispariția din evidențe a unor cantități semnificative de motorină.

11 firme, verificate pentru importuri de produse energetice

În prezent sunt verificate 11 societăți comerciale care au importat motorină în perioada 2022–2025. Anchetatorii încearcă să stabilească traseul mărfurilor, legalitatea documentelor utilizate și eventualele prejudicii aduse bugetului de stat.

Operațiunea a fost sprijinită de jandarmii Brigăzii Speciale de Intervenție “Vlad Țepeș”.

DIICOT subliniază că această etapă a investigației nu reprezintă formularea unor acuzații, ci are ca scop strângerea probelor necesare pentru clarificarea situației de fapt și adoptarea unei soluții legale în cauză.