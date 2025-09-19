Percheziții la Asău! Angajați ai unor ocoale silvice, reținuți pentru mai multe infracțiuni. Prejudiciul se ridică la 21.800 lei

Mai mulți angajați ai două ocoale silvice și ai unei societăți specializate în exploatarea și prelucrarea lemnului sunt cercetați, după ce polițiștii din Moinești s-au sesizat din oficiu, pentru un șir lung de infracțiuni, care au dus la un prejudiciu de 21.800 lei, fără TVA.

Printre capetele de acuzare, se numără abuzul și neglijența în serviciu, introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri, introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice în sistemul informaţional integrat pentru păduri, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii de consecinţe juridice, fals intelectual, uz de fals, folosirea fără drept şi falsificarea dispozitivului specific de marcat, tăiere fără drept de arbori, furt de arbori și favorizarea făptuitorului.

Potrivit polițiștilor, în perioada februarie-martie, angajații a două ocoale silvice ar fi întocmit documente privind lucrări de marcare a arborilor desfășurate într-un parchet, inserând date nereale, determinând astfel ca documentele oficiale să nu mai reflecte situația reală din teren, respectiv marcarea ilegală în plus a 21 de arbori.

De asemenea, folosind dispozitivul special de marcat cu amprentă circular, s-ar fi marcat un număr mai mare de arbori decât cel menționat în documente, respectiv un volum total de aproximativ 40 mc și o valoare a prejudiciului de 21.800 de lei fără TVA.

Totodată, bănuiții ar fi creat și implementat în aplicația informatică SUMAL 2.0 procesul verbal de predare-primire spre exploatare a parchetului, document ce ulterior ar fi fost imprimat și semnat pentru certificare, deși se cunoștea faptul că situația din realitate ar fi fost alta, creând aparență de legalitate a exploatării în eventualitatea unui control, precum și unor avize de însoțire a materialelor lemnoase.

Pe 17 septembrie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Moinești, au fost puse în executare trei mandate de percheziţie domiciliară, emise de Judecătoria Moineşti, în comuna Asău.

Astfel, polițiștii au descoperit şi ridicat mai multe obiecte şi înscrisuri.

Totodată, au pus în executare 5 mandate de aducere la sediul Poliţiei municipiului Moineşti pe numele a 5 persoane cu vârste cuprinse între 29 și 50 de ani.

În baza probatoriului administrat s-a dispus măsura reţinerii, pentru 24 de ore, a 4 persoane. Cei reţinuţi au fost introduşi în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Bacău.