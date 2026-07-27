Percheziții la Primăria Letea Veche. Funcționari, suspectați că ar fi luat mită pentru eliberarea unor autorizații

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a desfășurat percheziții la Primăria comunei Letea Veche, într-un dosar care vizează suspiciuni de corupție. Potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Bacău din surse apropiate anchetei, mai mulți funcționari publici sunt suspectați de luare de mită în legătură cu eliberarea unor autorizații.

Sursele citate susțin că, în acest stadiu al cercetărilor, primarul comunei Letea Veche, Petru Dochiei, nu este vizat de anchetă. De asemenea, nu s-au făcut rețineri.

Contactați pentru un punct de vedere oficial, reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău au transmis că nu pot oferi detalii despre dosar.

„Nu există date de interes public care pot fi comunicate la acest moment”, au precizat procurorii.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comise faptele.

Vom reveni cu informații.