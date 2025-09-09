Peste 100 de amenzi date zilnic în județul Bacău, din cauza vitezei excesive. 88 de șoferi au rămas fără permise de conducere

În perioada 1–7 septembrie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, sub coordonarea Serviciului Rutier, au intensificat controalele pentru prevenirea accidentelor generate de viteza excesivă și pentru asigurarea respectării limitelor legale de viteză.

Pe parcursul celor șapte zile, polițiștii au aplicat 720 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea regimului legal de viteză și au reținut 88 de permise de conducere.

Dintre acestea, 83 au fost reținute pentru depășirea limitei de viteză cu peste 50 km/h, pentru o perioadă de 90 de zile, iar 5 permise pentru depășirea limitei cu peste 70 km/h, pentru o perioadă de 120 de zile.

„Viteza, fie că este excesivă sau neadaptată condițiilor de drum, reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor grave în județul Bacău. În primele opt luni ale acestui an, din cauza nerespectării regimului legal de viteză s-au produs 15 accidente grave, soldate cu 4 persoane decedate, 13 rănite grav și 9 rănite ușor”, transmite IPJ Bacău.

Polițiștii îi avertizează pe șoferi să respecte limitele legale de viteză și să conducă preventiv. Astfel de acțiuni vor continua pentru siguranța tuturor participanților la trafic.